Times: в Британии призвали не ставить «трансгендерный эксперимент» над детьми

Бывшие сотрудники британской службы Gender Identity Development Service, которая занимается гендерной идентификацией детей, обвинили её в проведении «эксперимента» над пациентами. Эксперты, покинувшие организацию в знак протеста, утверждают, что она отправляет на гормональное лечение сотни человек, не разобравшись в причинах их половой дезориентации, сообщает The Times.

Британская служба Gender Identity Development Service (GIDS), специализирующаяся на гендерной идентификации среди детей, ставит «эксперимент» над своими пациентами. Эксперты предупреждают, что организация отправляет сотни людей на гормональное лечение, не имея достаточных сведений о его долгосрочных последствиях, пишет The Times.

Издание побеседовало с пятью бывшими сотрудниками клиники GIDS. Все они подали в отставку из-за опасений, что предлагаемое организацией «медицинское вмешательство» может навредить восприимчивым детям, которые просто не определились со своей сексуальностью.

Собеседники The Times принимали решение о назначении блокаторов гормонов, которые останавливают половое развитие. Большая часть пациентов, которые начинают принимать блокаторы, в 16 лет переходят на женские или мужские гормоны. На взгляд специалистов, детей и подростков подталкивают к смене пола, не давая времени определить причины их дезориентации.

Оксфордский профессор Карл Хенеган также сомневается в безопасности медикаментозной терапии, которую практикует клиника GIDS. По его словам, это лечение «подкрепляется низкокачественными доказательствами, а во многих случаях не имеет их вовсе».

Между тем в последнее время количество молодых людей, обратившихся в клинику GIDS, заметно возросло. Если ещё девять лет назад число направлений составляло 94, то в прошлом году — уже 2519. Причём самому младшему пациенту было всего три года.

«Я чувствовал, что последние два года меня удерживало на работе ощущение, что огромному количеству детей угрожает опасность. Я находился там, чтобы защитить детей от вреда», — подчеркнул один из уволившихся экспертов. «Эта экспериментальная методика лечения проводилась не просто с детьми, а с очень беззащитными детьми»,— добавил другой собеседник издания.

Все пятеро обвинили лоббистские трансгендерные группы, в том числе организацию Mermaids, в том, что они продвигают смену пола в качестве панацеи. Специалисты также посетовали, что их вынуждали назначать молодым людям «коренным образом меняющее жизнь» гормональное лечение, хотя они не считали это решение подходящим.