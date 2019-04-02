Белтелерадио: Белоруссия и Россия отмечают День единения

Белоруссия и Россия отмечают сегодня День единения. Как передаёт «Белтелерадиокомпания», для многих жителей обеих стран эта дата является символом дружбы двух братских народов и сохранения общего духовного и культурного единства.

Выставки, праздничные концерты и подведение итогов. Белоруссия и Россия сегодня отмечают День единения. Празднику уже более 20 лет, и для многих эта дата — символ дружбы двух братских народов, сохранения общего духовного и культурного единства.

В этом году бюджет союзного государства составил более 7 миллиардов рублей. Почти половина средств идёт на разработку новых совместных программ. Они касаются сферы обороны, здравоохранения, автоэлектроники и космоса. Также у стран тесные гуманитарные связи. Уже несколько лет действует организация «Друзья-Сябры». Сегодня она объединяет около 100 человек. Это известные представители печатных и телевизионных СМИ, интернет-блогеры, радио- и телеведущие, политологи из Белоруссии и России.

ВЛАДИМИР МАМОНТОВ, генеральный директор радиостанции «Говорит Москва», сопредседатель организации «Друзья-Сябры»: Вот это чувство единения, оно нас не покинуло за эти годы. Годы были непростые. Советский Союз был разрушен, но оказалось, что некоторые связи, некоторые внутренние человеческие, экономические, гуманитарные, литературные, языковые — они сохранились. Для этого пройден очень серьёзный путь, союзное государство создано. Сколько ссорились, сколько спорили, сколько мирились, сколько решено по дороге проблем со многими бывшими участниками нашей большой родины — нам такого единения, как с Белоруссией, сохранить не удалось. И надо это беречь нам, и России, и Белоруссии, и развивать.

Сегодня в России проживают более полумиллиона белорусов. Самые крупные диаспоры — в Новосибирске, Калининграде, Карелии, Санкт-Петербурге и, конечно, Москве. В столице России в честь Дня единения открылась выставка «Молодёжь Союзного государства», а вечером состоится большой концерт с участием мастеров искусств двух стран.

Дата выхода в эфир 02 апреля 2019 года.