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Спецпосланник правительства ФРГ: немецкий бизнес обходит Украину стороной

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Проблемы на Украине отпугивают немецкий бизнес, заявил спецпосланник правительства Германии по вопросам реформирования в сфере управления и децентрализации Георг Мильбрадт. Крупные концерны из ФРГ по-прежнему обходят Украину стороной, даже несмотря на «многие успехи» Киева, передаёт Handelsblatt слова политика.
Спецпосланник правительства ФРГ: немецкий бизнес обходит Украину стороной
Reuters

Проблемы на Украине отпугивают немецкий бизнес, заявил спецпосланник правительства Германии по вопросам реформирования в сфере управления и децентрализации на Украине, бывший премьер-министр Саксонии Георг Мильбрадт. Об этом сообщает газета Handelsblatt.

По словам политика, крупные немецкие концерны по-прежнему обходят Украину стороной, даже несмотря на «многие успехи» страны.

«Многие руководители компаний до сих пор попросту отнекиваются», — признался экс-глава правительства федеральной земли Саксония.

Как пояснил Георг Мильбрадт, особенно многих частных инвесторов отпугивают война на востоке Украины, отсутствие правовой безопасности и нехватка реформ.

«Ситуация в экономике и политике стабилизировалась. Проведение важных реформ, однако, по-прежнему не завершено», — подчеркнул спецпосланник правительства Германии по вопросам реформирования в сфере управления и децентрализации на Украине.

Темпы экономического роста, констатировал немецкий политик, пока не позволяют Украине выйти на довоенный уровень.

Спецпосланник правительства Германии также обратил внимание на то, что по сравнению с Польшей и Чехией — в годы перед их вступлением в состав Евросоюза — сегодня прямые иностранные инвестиции в Украину слишком малы.

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