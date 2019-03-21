Hill: не дождавшись денег, генпрокурор Украины обвинил американского посла в давлении на правосудие

Генпрокурор Украины Юрий Луценко уличил посла США на Украине Мари Йованович в том, что она якобы передала ему список лиц, не подлежащих преследованию со стороны украинских властей, сообщает The Hill. Одновременно Луценко заявил, что его ведомство так и не получило выделенных американским правительством $4,4 млн.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США на Украине Мари Йованович во время первой встречи передала ему список лиц, не подлежащих преследованию со стороны украинских властей, сообщает The Hill. «Я ответил, что это неприемлемо: никто в этой стране, будь то наш президент или наш парламент, не остановит меня от судебных действий в случае совершения преступления», — заявил Луценко в интервью изданию . Госдепартамент США, в свою очередь, назвал заявления Луценко «откровенной фальсификацией».

По словам Луценко, беседа с послом состоялась после того, как его ведомство не получило обещанных посольством США средств в размере $4,4 млн, выделенных на помощь генпрокуратуре. «В тот период мы рассматривали дело о растрате средств из фондов технической помощи от правительства США на сумму $4 млн, в этой связи у нас и состоялся диалог, — пояснил генпрокурор. — В ту пору (Йованович) полагала, что наши беседы с украинскими гражданами, украинскими госслужащими, которые были частыми гостями американского посольства, бросают тень на их антикоррупционную политику».

По словам Луценко, генеральная прокуратура получила от американского посольства письмо, в котором утверждалось, что средства находятся под контролем правительства США, а также, что американское посольство не требовало правовой оценки совершенных чиновниками действий. «Ситуация, вообще-то была довольно странной, поскольку средства, о которых идёт речь, предназначались офису генпрокурора, и мы заявили о том, что не видели их», — добавил Луценко.

При этом, как заявил изданию The Hill представитель госдепартамента, «в настоящее время США не оказывают никакой помощи генпрокуратуре, однако в прошлом делали попытки поддержать фундаментальные реформы в сфере правосудия, затрагивающие и генеральную прокуратуру, предпринятые после «Революции достоинства» 2014 года».

«После того, как сменяющие друг друга генпрокуроры продемонстрировали отсутствие политической воли в отношении подлинных реформ, мы , осознав основанную на доверии к нам ответственность перед американским налогоплательщиком, перенаправили средства на более продуктивные проекты», — пояснили во внешнеполитическом ведомстве США.