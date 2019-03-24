Times: в первом российском чемпионате по пощёчинам победил фермер по кличке Пельмень
Мужчина весом 162 кг по прозвищу Пельмень выиграл первый в истории чемпионат по пощёчинам, состоявшийся в России, сообщает The Times.
Мужчина весом 162 кг по прозвищу Пельмень выиграл первый в истории чемпионат по пощёчинам, состоявшийся в России, сообщает The Times.
Смертность от туберкулёза сократилась в мире более чем на 40% с 2000 года, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения.
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись, на которой можно увидеть круизный лайнер Viking Sky, потерявший ход у берегов Норвегии.
Во время матча Сегунды, второго дивизиона чемпионата Испании по футболу, болельщики клуба «Луго» оскорбляли украинского нападающего «Альбасете» Романа Зозулю.
Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил президенту страны Петру Порошенко о готовности уйти в отставку из-за своих слов в адрес посла США в Киеве Мари Йованович.
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинз» продлил контракт с 42-летним словацким защитником Здено Харой, который является самым возрастным действующим игроком лиги в своём амплуа.
Итальянская спортсменка Доротея Вирер стала победительницей зачёта гонок преследования, проводившихся в рамках Кубка мира по биатлону в сезоне-2018/19, и завоевала малый Хрустальный глобус в данной дисциплине.
В результате крушения вертолёта в норвежской губернии Телемарк пострадали по меньшей мере два человека.
Британская группа The Prodigy пригласила фанатов принять участие в траурной процессии на похоронах вокалиста коллектива Кита Флинта. Об этом говорится в сообщении, размещённом в Twitter музыкального коллектива.
В посольстве России в Осло уточнили, что на потерявшем ход у берегов Норвегии лайнере Viking Sky находятся четверо россиян.
Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Брэйден Холтби отклонил приглашение в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом, запланированную на ближайший понедельник, 25 марта.
Члены кабинета главы британского правительства Терезы Мэй намерены добиться её отставки. Об этом сообщил политический обозреватель The Sunday Times Тим Шипман.
Россиянин Андрей Рублёв вышел в третий круг престижного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) серии Masters 1000, который проходит в американском Майами.
Кандидат в президенты Украины и основатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что компания «Нафтогаз» в связи с негативным отношением к ней общества стала «бедой» для страны.
Нападающий Мойзе Кин, забивший за сборную Италии в матче квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года с Финляндией, стал одним из самых молодых игроков в истории своей страны, которому удалось отметиться результативным действием в составе национальной команды.
Председатель политического совета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук считает пиаром закрепление в Конституции Украины курса на вступление в НАТО и ЕС.
Россиянка Алия Мустафина стала победительницей этапа Кубка мира по спортивной гимнастике, который проходил в английском Бирмингеме, в многоборье.
Представитель Объединённого центра координации поисково-спасательных операций Боргхильд Эльдёен рассказал о ходе эвакуации людей с круизного лайнера Viking Sky, потерявшего ход у берегов Норвегии.
В матче первого тура квалификационного раунда чемпионата Европы по футболу 2020 года сборная Италии на своём поле обыграла команду Финляндии со счётом 2:0.
Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко заявил, что решение конфликта в Донбассе необходимо искать в диалоге с населением региона.
В матче первого тура квалификационного раунда чемпионата Европы по футболу 2020 года сборная Испании на своём поле обыграла команду Норвегии со счётом 2:1.
Канадский суд приговорил Джаскирата Сидху, признавшего свою вину в совершении ДТП с участием автобуса молодёжной хоккейной команды «Гумбольдт Бронкос», в котором погибли 16 человек, к восьми годам тюремного заключения.
Председатель политического совета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что президентство Виктора Ющенко и приход к власти его команды в 2005 году стали началом обвала экономики Украины.
Фигуристка Александра Трусова одержала победу на IX зимней Спартакиаде учащихся России в Саранске, превзойдя мировые рекорды Алины Загитовой во взрослом катании.
Американский лидер Дональд Трамп рад тому, что расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о «вмешательстве России» подошло к концу.
По меньшей мере 21 человек госпитализирован в Сирии с симптомами отравления газом после обстрела со стороны боевиков в провинции Хама. Об этом сообщает SANA со ссылкой на директора Национальной больницы Скальбии.
Олимпийский чемпион — 2002 Алексей Ягудин считает, что мужское фигурное катание в России существенно отстаёт от мирового.
Соединённые Штаты следят за всеми, кто помогает вывозить «богатство венесуэльского народа из страны» в пользу лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его сторонников, заявил помощник по национальной безопасности президента США Джон Болтон.
Американская теннисистка Серена Уильямс прекратила участие в турнире серии «Мастерс» в Майами из-за состояния здоровья.
В Смоленске завершился чемпионат России по сумо. Мужчины и женщины разыграли медали в восьми весовых категориях.
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на западе Колумбии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
В подмосковном Серпухове завершился поединок между экс-чемпионом мира по версии WBA Фёдором Чудиновым и китайским боксёром Вучжати Нуерланом.
Департамент предупреждения и преодоления природных катастроф Таиланда объявил об угрозе цунами в шести провинциях после землетрясений в Индийском океане.
По информации испанской прессы, футболист лондонского «Челси» Эден Азар дал добро на переход в состав мадридского «Реала».
Шавкат Рахимов провёл успешную защиту титула чемпиона мира по версии Международной боксерской организации (IBO) в весовой категории до 58,9 кг, победив южноафриканца Рофиву Маэму.
В посольстве России в Норвегии сообщили, что три члена экипажа круизного лайнера Viking Sky, один из двигателей которого вышел из строя, являются российскими гражданами.
Сотрудники правоохранительных органов не обнаружили угрозы взрыва в торгово-развлекательном центре «РИО» на северо-востоке Москвы после поступления анонимного сообщения о минировании здания.
«Филадельфия Флайерз» на своей площадке уступила «Нью-Йорк Айлендерс» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В Москве полиция обнаружила незаконную мастерскую по изготовлению и переделке огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД России по столице.
Французский биатлонист Симон Фуркад, побеждавший на чемпионате мира — 2009 в смешанной командной эстафете, принял решение завершить профессиональную карьеру.
Десять человек госпитализированы с отравлением в инфекционное отделение Ялтинской городской больницы, сообщает Интерфакс со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Крыма Николая Деркача.
Сборная Бразилии по футболу не сумела обыграть национальную команду Панамы в товарищеской встрече.
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе сообщила, что победитель чемпионата мира в Сайтаме Алина Загитова могла сняться с соревнований за несколько дней до старта.
Генерал-лейтенант США Пол Лакамера, командующий силами коалиции в Сирии, призвал не заблуждаться по поводу «полного разгрома» боевиков «Исламского государства»*. По его словам, оставшиеся террористы скрываются в лагерях для внутренне перемещённых лиц.
В московском торговом центре XL после сообщения о минировании была проведена проверка, по её итогам опасных предметов не обнаружено.
Победа в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене принесла норвежцу Йоханнесу Бё «Малый хрустальный глобус».
Переговоры России и США о возобновлении соглашения о прекращении огня «в значительной степени потерпели крах» в связи с позицией помощника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона по выводу войск США.
Россиянин Даниил Медведев преодолел второй круг турнира серии «Мастерс 1000» в Майами, обыграв французского теннисиста Адриана Маннарино.
Российский теннисист Карен Хачанов уступил австралийцу Джордану Томпсону и выбыл из борьбы за главный приз турнира в Майами.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты вместе с коалицией целиком освободили территории Сирии и Ирака от «Исламского государства»*, а также пригрозил всем вступающим в ряды боевиков смертью.
Полузащитник «Зенита» и сборной России по футболу Далер Кузяев, получивший травму в отборочном матче чемпионата Европы-2020 против Бельгии, выбыл на неопределённый срок из-за повреждения мениска.