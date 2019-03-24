Times: в первом российском чемпионате по пощёчинам победил фермер по кличке Пельмень

28-летний фермер Виталий Камоцкий стал победителем первого в истории России чемпионата по пощёчинам, прошедшего в Красноярске пишет The Times. Как отмечает издание, соревнования вызвали неоднозначную реакцию в российских СМИ: к примеру, сайт телеканала «Царьград» призвал показать видео с турнира солдатам НАТО, а канал 360tv высказался негативно, сравнив чемпионат с гладиаторскими боями.

Мужчина весом 162 кг по прозвищу Пельмень выиграл первый в истории чемпионат по пощёчинам, состоявшийся в России, сообщает The Times.

Как пишет издание, чемпионат проходил в Красноярске: 28-летний фермер Василий Камоцкий победил всех оппонентов и выиграл приз — 30 тыс. рублей.

Правила состязаний были простыми: двое мужчин стоят друг напротив друга, разделённые высокой коробкой. Они по очереди наносят друг другу пощёчины до тех пор, пока один из них не потеряет сознание или не сдастся. При этом правилами запрещено уворачиваться от ударов.

Как отмечает The Times, преимущество чемпиона в весе над некоторыми из его оппонентов достигало 100 кг. Один из участников даже сдался до начала боя, увидев, как Камоцкий нокаутировал своего предыдущего противника с одного удара.

Издание сообщает, что теперь Камоцкий примет участие во всероссийском первенстве, которое пройдёт в Москве. «Я не назвал бы это спортом, это больше похоже на шоу», — отмечает сам триумфатор.

The Times пишет, что соревнования вызвали одобрение у сайта «Царьград», написавшего: «Мы должны показать это солдатам НАТО!». Также журналист из кремлёвского пула Дмитрий Смирнов написал у себя в Twitter: «это нужно показывать солдатам армий потенциального противника. Если русские так дают пощёчины, то что они могут сделать кулаками?».

Однако не все в России разделили этот энтузиазм, отмечает издание. Как написал телеканал 360tv «если это и не было гладиаторскими боями, то точно шагом в этом направлении», — резюмирует The Times.