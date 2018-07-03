Эксперт Fox News: киберспорт может войти в олимпийскую программу к 2024 году — и это хорошо

МОК скорее всего примет решение включить киберспортивные дисциплины в программу Олимпиады к летним Играм 2024 года в Париже, рассказала в эфире Fox News гендиректор Gamer World News Entertainment Гейл Дики. По словам Дики, такой шаг пойдёт на пользу Олимпиаде, поскольку позволит увеличить её аудиторию, которая в последние годы стремительно сокращается.

Кстати, о соревнованиях — как вам идея о том, чтобы сделать из соревновательных компьютерных игр олимпийский вид спорта? Не верится в такое? А ведь Международный олимпийский комитет на полном серьёзе будет обсуждать этот вопрос на этой неделе.

А у нас в гостях — гендиректор медиакомпании Gamer World News Entertainment Гейл Дики. Так что же, Гейл, это на самом деле случится? Насколько вероятна возможность такого события?

ГЕЙЛ ДИКИ, генеральный директор Gamer World News Entertainment: Здравствуйте, Чарльз, спасибо вам за приглашение. Я считаю, что киберспортивные виды должны будут войти в программу Олимпийских игр к 2024 году.

Вы весьма уверенно об этом говорите. Давайте тогда обсудим масштаб вопроса — на мой взгляд, далеко не все люди понимают, насколько быстро растёт киберспорт, сколько миллионов людей вовлечены в эту индустрию и какое влияние он имеет сейчас в мире.

ГЕЙЛ ДИКИ: В мире всего около 2,2 миллиарда геймеров. А между тем, если присмотреться к Олимпиадам и к соревнованиям, которые проходили в прошлом, — даже к последним Играм, проходившим в феврале нынешнего года, — то выясняется, что телерейтинг Игр в возрастной группе от 18 до 49 лет упал на 24%. Я считаю, что включение в программу Олимпиады этих видов спорта будет замечательным шагом не только для Франции, но и для всего мира, ведь это позволит и увеличить доход, и расширить масштаб рекламы. На мой взгляд, аудитория будет очень большой — особенно у мероприятий, которые будут транслироваться в прямом эфире.

Ну мы-то сейчас говорим о Международном олимпийском комитете, организации мирового масштаба. А вот Всемирная организация здравоохранения, ещё один орган мирового масштаба, считает, что «онлайн-игровое расстройство» — это зависимость и «серьёзная проблема для состояния здоровья населения». Не запорет ли это всё дело?

ГЕЙЛ ДИКИ: Я с этим не согласна. На мой взгляд, здесь, как и со всем остальным, важна умеренность. Знаете ли, киберспорт…

Я так понимаю, что речь как раз о том, что никакой умеренности нет — даже бывает, что люди лишаются сна, а в Южной Корее, говорят, уже настоящая эпидемия. Так мы тут что-то упускаем из виду? И достаточно ли важен этот фактор, чтобы помешать достижению конечной цели — включению такого спорта в олимпийскую программу?

ГЕЙЛ ДИКИ: Не думаю, что это в итоге не даст сделать киберспорт частью Олимпиады. Думаю, что нужно просто держать ухо востро, как и с остальными разновидностями зависимостей. Однако, как мне кажется, главное здесь — это то, что можно рассчитывать на серьёзный рост аудитории, доходов и вложений спонсоров. На принятие решения остаётся шесть лет, но я уверена: в этом месяце, когда на форуме (киберспорта МОК. — ИноТВ) будут обсуждаться все плюсы и минусы, плюсов будет гораздо больше, чем минусов.

Задам вам по-быстрому ещё один вопрос, прежде чем попрощаться, Гейл: по некоторым данным, Google готовится к выпуску собственной игровой приставки, которая, очевидно, станет конкурентом PlayStation и Xbox. Не прокомментируете, насколько успешной, по-вашему, будет эта затея?

ГЕЙЛ ДИКИ: Думаю, очень успешной. Как мне кажется, в будущем нас ждёт серьёзная конкуренция между консольными и «облачными» играми. Ну а Google, по-моему, работать умеет хорошо, так что, на мой взгляд, мы постепенно будем наблюдать у этой компании солидный рост.

Конечно, времена для игровой индустрии наступили интересные. Большое вам спасибо, Гейл, благодарим вас.

ГЕЙЛ ДИКИ: Вам спасибо! Благодарю за приглашение.

Дата выхода в эфир 02 июля 2018 года.