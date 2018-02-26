Томас Бах: на Олимпиаде в Пхёнчхане России не было

Международный олимпийский комитет наказал Россию за «допинговый скандал» достаточно сильно — ведь российской сборной на Олимпиаде не было, заявил председатель МОК Томас Бах в интервью CNN. Бах не согласился с корреспондентом канала в том, что Россия поневоле стала главной темой завершившихся Игр, подчеркнув, что центральным их элементом были не скандалы, а спорт.

Исполнение российского гимна определённо станет интересной темой для обсуждения на следующем заседании Международного олимпийского комитета. Но позволить заставить себя замолчать эта российская хоккейная сборная явно не собиралась, и в этом жесте спортсменов слились единство и демонстративное неповиновение.

Игры уже завершены, и главный вопрос, который задаёт теперь МОК: а не следовало ли ему повести себя строже и дисквалифицировать вообще всех россиян. Как раз этот вопрос и задала председателю МОК Томасу Баху наш корреспондент Аманда Дэвис.

ТОМАС БАХ, председатель Международного олимпийского комитета: Нет, ведь с отдельными спортсменами нужно всегда поступать по справедливости. А если полностью разорвать контакты и не допустить до соревнований никого, добиться каких-то подвижек будет невозможно.

АМАНДА ДЭВИС, корреспондент CNN: Но повторюсь: центральная тема всех новостных сюжетов в этом смысле — так было и в преддверии церемонии открытия, так есть и сейчас, перед церемонией закрытия — это допинг в России, и мы по-прежнему это обсуждаем.

ТОМАС БАХ: Да, но тут дело в вас, как мне кажется. Мы наблюдали, как здесь прошли две фантастических спортивных недели, и нам всем не следует допускать, чтобы это дело бросило тень на замечательные выступления канадских, норвежских и немецких спортсменов.

АМАНДА ДЭВИС: Но оно так или иначе уже бросило на них тень — ведь подавляющее большинство заголовков посвящено России.

ТОМАС БАХ: Я не думаю, что в течение этих двух недель появлялись заголовки исключительно о России. Было и много заголовков о выдающихся спортивных достижениях, и именно это является для Олимпийских игр главным.

АМАНДА ДЭВИС: Но всё же реальная ситуация разве не в том, что Россия слишком важна для МОК? Почему вы просто не заявили: «Нет, Олимпийские игры можно провести и без вашего участия». Ведь в прошлом уже бывало, что Олимпиады проходили без отдельных стран.

ТОМАС БАХ: Но так и было — Олимпийские игры в Пхёнчхане прошли без России.

АМАНДА ДЭВИС: И тем не менее мы обсуждаем Россию с олимпийскими атлетами из России, мы видели, как стадионы наполнялись российскими флагами и болельщиками, мы говорим о российских фигуристках…

ТОМАС БАХ: Гражданин любой страны имеет полное право присутствовать на Олимпиаде и болеть за своих спортсменов.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 25 февраля 2018 года.