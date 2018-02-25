Спортивный обозреватель: российскому флагу «нет места» на церемонии закрытия Олимпиады

В настоящий момент МОК решает, позволить ли российскому спортсмену нести российский флаг на церемонии закрытия Игр. Однако, как пишет спортивный обозреватель USA Today Кристин Бреннан, российскому флагу «нет места» на церемонии, поскольку двое олимпийских спортсменов из России, несмотря на санкции, играли не по правилам.

«Не один, а целых два олимпийских спортсмена из России были отстранены от участия в этих Играх из-за допинга. Не могу поверить, что я написала это предложение. Если и есть страна, которая не может себе позволить быть уличённой в жульничестве на зимних Олимпийских играх 2018 года, то это Россия», — пишет спортивный обозреватель Кристин Бреннан.

Олимпийские спортсмены из России, которым посчастливилось оказаться на Олимпиаде, знают, что они должны вести себя лучше всех, — никакого жульничества и тем более никакого мельдония.

Однако на допинге попался российский кёрлингист Александр Крушельницкий, получивший на Олимпиаде бронзу. Затем пришли сообщения о том, что в допинг-пробе российской бобслеистки Надежды Сергеевой, носившей футболку со словами «Я не принимаю допинг», было обнаружено запрещённое вещество.

На этом фоне МОК пытается решить, позволять ли российскому олимпийцу нести российский флаг на церемонии закрытия Олимпийских игр. Ожидается, что МОК объявит о своём решении за несколько часов до церемонии закрытия. Однако, как пишет обозреватель, «МОК ещё в самые первые минуты после сообщений о второй положительной допинг-пробе — если одной было недостаточно — должен был заявить: «Никакого российского флага».

По словам Бреннан, идея, которая стояла за разрешением российскому флагу появиться в конце этих Игр, заключалась в том, чтобы «поощрить олимпийских атлетов из России за то, что они сыграли по правилам» после того, как были пойманы.

«Но Россия не играла по правилам на этих Играх. Из России приехали по крайней мере два спортсмена, которые жульничали. Было всего четыре спортсмена, допинг-пробы которых дали положительный результат на использование препаратов, повышающих эффективность. Двое из этих спортсменов русские», — отмечает спортивный обозреватель.

По словам Бреннан, российскому флагу «нет места» на церемонии закрытия Олимпийских игр в Пхёнчхане. Автор статьи уверена, что на двух положительных допинг-пробах на этих Играх разговор о допинге в России не закончится и продолжится во время подготовки к Играм в Токио в 2020 году.