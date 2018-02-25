OÖN: МОК поступил мудро — церемония закрытия Олимпиады не повод для помилования

В «щекотливом российском деле» Международный олимпийский комитет всё-таки сделал «умный тактический ход», пишет Oberösterreichische Nachrichten. «Помилование» России перенесено и случится лишь тогда, когда все допинг-пробы, взятые в Пхёнчхане, окажутся отрицательными, подчёркивает австрийская газета.
В «щекотливом российском деле» Международному олимпийскому комитету (МОК) всё же удалось сделать «умный тактический ход», пишет Oberösterreichische Nachrichten. Исполнительный комитет принял решение не аннулировать дисквалификацию Олимпийского комитета России до церемонии закрытия зимней Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане, поясняет австрийская газета.
«Помилование перенесено и последует лишь тогда, когда все допинг-пробы, взятые в Пхёнчхане, окажутся отрицательными. А это может занять несколько месяцев», — подчёркивает Oberösterreichische Nachrichten.
«Международный олимпийский комитет рассмотрел возможное аннулирование дисквалификации, поскольку олимпийские атлеты из России с уважением отнеслись к решению исполнительного комитета МОК от 5 декабря 2017 года», — отмечалось в одном из сообщений Международного олимпийского комитета.
Тем не менее, продолжает издание, аннулировать отстранение Олимпийского комитета России МОК помешали инциденты с российскими кёрлингистом Александром Крушельницким и бобслеисткой Надеждой Сергеевой, чьи допинг-пробы на Играх в Южной Корее оказались положительными.
Впрочем, как заявила глава комиссии МОК по работе со спортсменами-олимпийцами из России на Играх в Пхёнчхане Николь Хоеверц, речь идёт об «индивидуальных случаях». «Не было каких-либо доказательств наличия организованной системы допинга», — констатировала Хоеверец.
В своём отчёте — ещё до начала заседания исполнительного комитета МОК — Николь Хоеверц также отметила, что все 168 олимпийских атлетов из России и тренерский штаб вели себя безупречно в Южной Корее и придерживались установленных требований к одежде. Хорошим поведением, по её словам, запомнились и российские болельщики.
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