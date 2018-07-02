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Times: британские университеты согласились считать геймеров спортсменами

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Осенью в Великобритании пройдёт первый киберспортивный турнир среди высших учебных заведений, пишет The Times. Как отмечает издание, университеты страны впервые признают игру на компьютере официальным видом спорта наравне с греблей, хоккеем и регби.
Times: британские университеты согласились считать геймеров спортсменами
Reuters
Игра на компьютере вскоре будет признана официальным видом спорта в британских университетах наравне с греблей, хоккеем и регби. У неё появятся своя национальная студенческая лига, орган управления и правила, пишет The Times.  
 
По словам издания, команды всех высших учебных заведений страны получат приглашение на чемпионат по киберспорту среди британских университетов  и примут участие в тысячах онлайн-матчей этой осенью. Лучшие игроки получат возможность выступить на крупнейших турнирах.
 
Финальный список игр, которые будут представлены в первом сезоне соревнований, до сих пор не составлен. Но есть предположения, что в него войдут League of Legends, Dota, Counter-Strike, а
также несколько новых игр.  
 
Издание утверждает, что занявшие призовые места участники скорее всего не получат денежное вознаграждение. Их поощрение будет носить «более образовательный характер», например, в виде поездки в США в тренировочный лагерь для геймеров.
 
Киберспорт уже пользуется большой популярностью в британских кампусах. Но игроки жалуются, что университеты не воспринимают их занятие всерьёз. Они надеются, что руководство вузов осознаёт пользу компьютерных соревнований для репутации и привлечения новых студентов, а формальное признание даже позволит им получать стипендию, заключает The Times.
 
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