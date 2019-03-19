Kronen Zeitung: на юбилей Путин сделал крымчанам «особенный подарок»

На пятилетие празднования «спорной аннексии» президент России Владимир Путин преподнёс крымчанам «особенный подарок», пишет Kronen Zeitung. Как сообщает австрийское издание, в Крым будут переброшены дальние бомбардировщики ТУ-22М3 якобы в качестве ответа на размещение систем ПВО США в Румынии.

На пятилетие празднования «спорной аннексии»* черноморского полуострова Крым президент Российской Федерации Владимир Путин преподнёс крымчанам «особенный подарок», пишет Kronen Zeitung.

Глава Кремля, поясняет австрийская газета, принял решение разместить на авиабазе в Гвардейском в Крыму дальние бомбардировщики ТУ-22М3** якобы в качестве реакции на размещение американских систем противоракетной обороны в Румынии.

Президент России Владимир Путин, продолжает автор статьи, лично прибыл на празднования, приуроченные к «юбилею». Там российский лидер принял участие в торжествах и символически ввёл в эксплуатацию новые электростанции.

«Сегодня сделан ещё один важный шаг в укреплении энергетической безопасности Крымского полуострова», — заявил в ходе церемонии глава Кремля.

Частью Российской Федерации Крым стал в 2014 году, напоминает журналист Kronen Zeitung. И сегодня, спустя пять лет, в Кремле считают, что российская политика пользуется всё большим признанием, несмотря на западные санкции, отмечает автор статьи.

«В мире растёт понимание того, что Крым в составе России — это навсегда, и обратного пути не будет», — цитирует автор слова председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

И тем не менее вчера это не помешало Североатлантическому альянсу в очередной раз потребовать от Российской Федерации «вернуть полуостров Крым Украине», подчёркивает журналист австрийской газеты.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

** Комментарий ИноТВ: как сообщает ТАСС, позднее в пресс-службе комитета Совета Федерации по обороне и безопасности отметили, что информация о размещении в Крыму дальних бомбардировщиков Ту-22М3 была распространена по ошибке.