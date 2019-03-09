Monde: российские технологии бальзамирования обеспечили учёных международными клиентами

Владимир Ленин в России, Хо Ши Мин во Вьетнаме, Ким Ир Сен и Ким Чен Ир в Северной Корее — по мнению журналиста Le Monde, бальзамированием всех этих лидеров занимались специалисты из московской лаборатории. При этом автор статьи отмечает исключительное качество их работы.

Приехав на саммит в Ханой, глава Северной Кореи Ким Чен Ын не забыл зайти в мавзолей Хо Ши Мина — лидера вьетнамской революции. На нём ни морщинки, отмечает журналист Le Monde, хотя умер он уже полвека назад. «Отличная консервация», которую применили также к отцу и деду самого Ким Чен Ына.

По мнению экспертов, всеми этими лидерами занимались специалисты московской «лаборатории Ленина», которая знаменита тем, что тело вождя коммунистической революции и сегодня находится в исключительном состоянии.

При этом работе российских учёных, которые занимаются бальзамированием, не помешал ни распад СССР, ни охлаждение отношений между государствами. И каждая работа была проведена в особых условиях. Так, при смерти Хо Ши Мина в 1969 году бушевала Вьетнамская война, и потому специалисты работали в пещере, которую превратили в стерильную лабораторию.

А смерть Ким Чен Ира в 1994 году пришлась на период сразу после развала СССР, и лаборатории нужны были деньги, поэтому она постаралась найти себе «международных клиентов».

Однако комментировать характер работ в лаборатории отказываются. Раскрывают лишь советские технологии. Так, прежде тело сначала помещали в ванну с формальдегидом, а затем со спиртом. От этого должен был улучшиться цвет кожи. А затем кожа смягчалась глицерином.

Где-то раз в полтора-два года всю эту процедуру нужно повторять. Именно поэтому каждый год на два месяца закрывается мавзолей Хо Ши Мина и дворец с телами северокорейских лидеров.

Москва недавно впервые озвучила стоимость содержания мавзолея — почти $ 200 тыс. в год. Учитывая место лидеров КНДР в политике страны, можно предположить, какая может быть сумма там.

И всё же до сих пор технология российских учёных остаётся нераскрытой, отмечает журналист Le Monde.