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Monde: российские технологии бальзамирования обеспечили учёных международными клиентами

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Владимир Ленин в России, Хо Ши Мин во Вьетнаме, Ким Ир Сен и Ким Чен Ир в Северной Корее — по мнению журналиста Le Monde, бальзамированием всех этих лидеров занимались специалисты из московской лаборатории. При этом автор статьи отмечает исключительное качество их работы.
Monde: российские технологии бальзамирования обеспечили учёных международными клиентами
Reuters

Приехав на саммит в Ханой, глава Северной Кореи Ким Чен Ын не забыл зайти в мавзолей Хо Ши Мина — лидера вьетнамской революции. На нём ни морщинки, отмечает журналист Le Monde, хотя умер он уже полвека назад. «Отличная консервация», которую применили также к отцу и деду самого Ким Чен Ына.
 
По мнению экспертов, всеми этими лидерами занимались специалисты московской «лаборатории Ленина», которая знаменита тем, что тело вождя коммунистической революции и сегодня находится в исключительном состоянии.
 
При этом работе российских учёных, которые занимаются бальзамированием, не помешал ни распад СССР, ни охлаждение отношений между государствами. И каждая работа была проведена в особых условиях. Так, при смерти Хо Ши Мина в 1969 году бушевала Вьетнамская война, и потому специалисты работали в пещере, которую превратили в стерильную лабораторию.
 
А смерть Ким Чен Ира в 1994 году пришлась на период сразу после развала СССР, и лаборатории нужны были деньги, поэтому она постаралась найти себе «международных клиентов».
 
Однако комментировать характер работ в лаборатории отказываются. Раскрывают лишь советские технологии. Так, прежде тело сначала помещали в ванну с формальдегидом, а затем со спиртом. От этого должен был улучшиться цвет кожи. А затем кожа смягчалась глицерином.
 
Где-то раз в полтора-два года всю эту процедуру нужно повторять. Именно поэтому каждый год на два месяца закрывается мавзолей Хо Ши Мина и дворец с телами северокорейских лидеров.
 
Москва недавно впервые озвучила стоимость  содержания мавзолея — почти $ 200 тыс. в год. Учитывая место лидеров КНДР в политике страны, можно предположить, какая может быть сумма там.
 
И всё же до сих пор технология российских учёных остаётся нераскрытой, отмечает журналист Le Monde.

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источник
Le Monde Франция Европа
теги
Владимир Ленин Вьетнам Ким Чен Ын наука Россия Северная Корея
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