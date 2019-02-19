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Корреспондент: Украина выбилась в лидеры по нанесению вреда России

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Украина вошла в тройку стран, нанёсших России максимальный урон от введённых санкций. Как пишет «Корреспондент», больший ущерб российской экономике нанесли лишь ограничительные меры, принятые США и Евросоюзом.
Корреспондент: Украина выбилась в лидеры по нанесению вреда России
Reuters

Ущерб для экономики России от введённых Украиной ограничительных мер составляет $775 млн. Как пишет «Корреспондент», об этом говорится на сайте Минэкономразвития России 

62 страны ввели 159 ограничений против российских товаров, ущерб составляет $6,3 млрд. 
 
В ведомстве подсчитали, что максимальный урон российской экономике наносят Евросоюз ($2,4 млрд) и США ($1,1 млрд). Тройку замыкает Украина с $775 млн. Вместе с этим, лидерами по количеству введенных ограничений стали ЕС (25), Украина (22) и Индия (16). США ввели всего девять ограничений.
 
Больше всего от действий торговых партнеров пострадали российские металлургический сектор, сельскохозяйственная промышленность и химическая промышленность 
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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