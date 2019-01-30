Le Figaro: закредитованность россиян бьёт все рекорды

По данным статистики, объём кредитов, которые висят на россиянах, достиг рекордных значений и составил €210 млрд. Как отмечает журналист Le Figaro, эта проблема беспокоит уже не только Центробанк России, но и Всемирный банк. И российские власти уже предпринимают меры, чтобы ограничить сферу микрокредитования с высокими процентными ставками.

Россияне залезают в долги рекордными темпами, пишет корреспондент Le Figaro Пьер Авриль. Этим обеспокоен уже не только российский Центробанк, но и Всемирный банк.

Автор статьи рассказывает об одной россиянке 53 лет, которая работает врачом, но набрала кредитов на миллион рублей. По её словам, в банках её опрашивали лишь для проформы, никогда не проверяли наличие кредитов в других организациях. Свои обращения в банки за новыми займами она считает зависимостью, и, чтобы избавиться от неё, посещает собрания «анонимных должников».

И таких в России много, отмечает автор статьи: по статистике закредитованность населения достигла рекордных показателей в €210 млрд в декабре 2018 года. И эта цифра стала вдвое больше по сравнению с 2013 годом.

Впрочем, наряду с традиционными банками, которые предлагают процентную ставку в районе 10%, в больших городах процветают компании микрокредитования. Они расположены, например, у входа в московское метро, и их процентная ставка составляет по 2% в день.

В Европе такое предложение даже рассматривать бы не стали, пишет автор статьи, а в России его считают привлекательным. Но если прибавить сюда рост инфляции, которая ожидается на уровне 5,6%, то российский Центробанк уже обеспокоен появлением возможного финансового пузыря. Так, его глава Эльвира Набиуллина отметила, что восстановление рынка потребительских кредитов — это позитивный сигнал, но важно не допустить перегрева экономики, чтобы этот рост соотносился с доходами населения. А они как раз, наоборот, пятый год подряд падают — хуже, чем в 1990-х. Учитывая, что в 2019 году ставка НДС выросла, эта тенденция, вероятно, продолжится.

Центробанк намерен ужесточить условия выдачи кредитов, особенно когда речь идёт о высокорисковых займах. Так, компании микрокредитования уже не должны выдавать кредиты суммой менее 10 тыс. руб. на срок более 15 дней.

При этом такие меры могут подстегнуть развитие «чёрного рынка» кредитов, предупреждают эксперты. В 2018 году он уже вырос на 15%. Так, всегда есть риск, что люди будут брать новые кредиты, чтобы выплатить старые, но если ставки вырастут, то это станет невыгодно. С другой стороны, «закручивание гаек» грозит вылиться в замедление роста экономики, который и без того не слишком активен, предупреждают эксперты.

Впрочем, сами закредитованные заёмщики не винят банки в своих долгах. «Ведь алкоголиками становятся не оттого, что есть алкоголь», — приводит корреспондент Le Figaro Пьер Авриль слова своей героини.