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Independent: преступники используют популярную среди детей онлайн-игру для отмывания денег

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Популярная среди детей и подростков компьютерная игра Fortnite стала площадкой для отмывания денег преступниками, передаёт The Independent. Отмечается, что они покупают на средства, украденные с банковских карт, игровую валюту, а потом продают её игрокам за настоящие деньги.
Independent: преступники используют популярную среди детей онлайн-игру для отмывания денег
Reuters

Преступники нашли ещё одно применение популярной компьютерной игре Fortnite, используя её для отмывания денег при помощи игровой валюты, сообщает The Independent.

Интернет-издание отмечает, что онлайн-игра в жанре королевской битвы пользуется особенной популярностью среди детей и подростков, так как она доступна на всех крупных игровых платформах бесплатно. Однако возможность траты денег на покупку «одежды, оружия и других предметов» для персонажей привлекает к ней ещё и преступников.
 
Злоумышленники используют краденные данные банковских карт, для того чтобы покупать игровую валюту, а потом продавать её игрокам со скидкой, тем самым выводя деньги из Fortnite. При этом, по данным The Independent, такие предложения чаще всего можно встретить в даркнете, а также нередко в социальных сетях, например в Instagram или Twitter.
 
«Преступники вполне безнаказанно используют мошенничество с банковскими картами и вводят деньги, а затем выводят их из системы Fortnite», — отметил эксперт в области кибербезопасности Бенджамин Премингер.
 
Остаётся неизвестным, какую прибыль удалось получить преступникам, используя игру. Однако, по информации The Independent, всего за два месяца в интернет-магазине eBay скинов для персонажей продаётся на сумму около $250 тыс. При этом доход от игры, в которую играют боле 200 млн человек по всему миру, за прошлый год составил около $3 млн. А с увеличением прибыли создателей Fortnite растёт и количество упоминаний игры в даркнет.
 
При этом, по словам Премингера, подобное дополнительное применение стало возможно благодаря слабым мерам безопасности игры, что, похоже, нисколько не смущает её разработчиков. 
 
«Несмотря на то, что очень сложно полностью остановить подобную деятельность, можно предпринять несколько шагов, для того чтобы облегчить ситуацию: отслеживать покупки дорогостоящих предметов в игре, устанавливать личности игроков с большими запасами игровой валюты и открывать доступ к данным соответствующим правоохранительным органам»,  — приводит The Independent слова Премингера. 
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