Welt: отечественным банкам российские миллионеры доверили лишь треть своих средств

Из-за «вялого» экономического развития жить и вести бизнес в Российской Федерации якобы стало «заметно сложнее», пишет Die Welt. В свою очередь, крупные предприниматели в России хоть пока и не собираются покидать Родину, свои деньги за границу они, однако, «уже переправляют». Согласно последнему исследованию, российские миллионеры доверяют отечественным банкам лишь одну треть своих сбережений, отмечает немецкое издание.

Из-за политических разногласий с Западом крупные российские предприниматели столкнулись с дилеммой: если они будут демонстрировать поддержку главе Кремля Владимиру Путину, то их бизнес в западных странах окажется под угрозой; если же ради своих инвестиций на Западе они будут ставить под сомнение политику Москвы, то «неприятности им грозят уже дома», пишет немецкая газета Die Welt.

Несмотря на то что Родину российские бизнесмены покидать пока не собираются, свои деньги за границу они, однако, «уже переправляют». Ведь из-за «вялого» экономического развития жить и вести бизнес в России «стало заметно сложнее», констатирует автор статьи Эдуард Штайнер.

Как следует из результатов исследования компании Frank RG, лидера в области анализа финансовых рынков, российские миллионеры «доверяют отечественным банкам лишь одну треть своих сбережений», отмечает журналист Die Welt.

В ходе исследования, продолжает Штайнер, эксперты Frank RG изучили финансовые активы более 30 тыс. россиян, на счетах которых наоходилось более $1 млн, и установили: «из депонированных 455 миллиардов долларов целых 315 миллиардов долларов хранятся за границей».

Кроме того, авторы исследования выяснили, что именно на состоятельных россиянах, которые приобретали финансовые активы за рубежом, «лежит половина ответственности» за то, что в 2018 году отток капитала из Российской Федерации составил порядка $54 млрд.

При этом многих россиян вместе с их деньгами «гонит на Запад именно желание получить гражданство Европейского союза», утверждает автор статьи.

«По данным компании Knight Frank, с января по сентябрь количество запросов из России на покупку недвижимости по всей Европе выросло на 12,5 процентов: только в Великобритании из-за политических разногласий спрос упал на 10 процентов», — подчёркивает журналист немецкой газеты Die Welt.