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Hill: безопасность и благополучие США находятся под угрозой из-за недофинансирования армии

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В то время, пока Китай и Россия работали над улучшением своих ядерных и традиционных сил, Пентагон был вынужден постоянно откладывать модернизацию армии из-за недостаточного финансирования. Как пишет издание The Hill, если Вашингтон не предпримет срочных мер, чтобы исправить это положение, безопасность и благополучие Соединенных Штатов будут находятся под наибольшей угрозой за последние десятилетия.
Hill: безопасность и благополучие США находятся под угрозой из-за недофинансирования армии
Reuters
Комиссия по стратегии национальной обороны США, утверждённая Конгрессом для оценки состояния обороны страны, недавно опубликовала свой окончательный доклад. Как пишет The Hill, в нём содержался вывод, что в результате ослабления американского военного превосходства «безопасность и благополучие Соединенных Штатов находятся под наибольшей угрозой за последние десятилетия». Авторы доклада предупреждают, что если государство не предпримет срочных мер, чтобы исправить это положение, оно столкнется с серьёзными и продолжительными последствиями, поэтому этот кризис требует от Вашингтона незамедлительного решения.
 
Как продолжают авторы статьи, с теракта 11 сентября и до последнего времени департамент обороны не получал своевременного и достаточного финансирования, требующегося на поддержку операций, поддержание состояния боеготовности и модернизацию американских вооруженных сил. В результате Пентагон был вынужден постоянно откладывать модернизацию в пользу приоритета боеготовности подразделений, которые в соответствии с планом должны быть развернуты немедленно.
 
В свою очередь Россия и Китай работали над модернизацией своих ядерных и традиционных сил и расширили свой потенциал. Теперь они действуют против США и их союзников во всё более конкурентных областях, таких как космос и киберпространство.  
 
«Их цель — использовать уязвимость США. В результате они стремятся пошатнуть международный порядок, возглавляемый Соединенными Штатами, который сдерживает агрессоров и поддерживает политическую и экономическую свободу», — пишут авторы материала.
 
По их мнению, кризис сформировался не за один день, и на восстановление потребуется более десяти лет. Однако Соединенные Штаты сегодня намного более расколоты по сравнению с прошлым. Но существует несколько принципов, которые могут служить основой для возобновления консенсуса в сфере национальной безопасности.  
 
Во-первых, наша крепкая система союзников США представляет собой уникальный стратегический актив, и поддержание надёжных альянсов позволяет США сдерживать агрессию, предотвращать войны, снижать нагрузку армии и обеспечивать национальные интересы. 
 
Кроме того, безопасность и процветание американского народа в этом веке потребуют от Соединенных Штатов переговоров с Китаем и Россией с позиции силы. Америка должна стремиться разрешать свои расхождения дипломатическим путём, однако, по мнению авторов материала, успех маловероятен в отсутствие поддержки со стороны авторитетных альянсов и непререкаемой военной мощи.  
 
Однако, заключают авторы The Hill, без увеличения финансирования решение всех этих задач представляется гораздо более сложным. Невозможность адекватного финансирования стратегии обороны США увеличит шансы, что американские войска в будущем окажутся участниками масштабного конфликта между державами, в котором будет трудно одержать победу. 
 
«Наш долг — дать нашим войскам необходимые им ресурсы для осуществления стратегии, которую им было приказано поддержать. Этот принцип должен преодолеть партийные разногласия. При достижении нового консенсуса в сфере национальной безопасности мы можем создать военную мощь и политическую волю, необходимые для обеспечения безопасности Соединенных Штатов Америки в ближайшие десятилетия», — подводят итог авторы материала.
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