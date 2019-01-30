Hill: безопасность и благополучие США находятся под угрозой из-за недофинансирования армии

В то время, пока Китай и Россия работали над улучшением своих ядерных и традиционных сил, Пентагон был вынужден постоянно откладывать модернизацию армии из-за недостаточного финансирования. Как пишет издание The Hill, если Вашингтон не предпримет срочных мер, чтобы исправить это положение, безопасность и благополучие Соединенных Штатов будут находятся под наибольшей угрозой за последние десятилетия.

Комиссия по стратегии национальной обороны США, утверждённая Конгрессом для оценки состояния обороны страны, недавно опубликовала свой окончательный доклад. Как пишет The Hill, в нём содержался вывод, что в результате ослабления американского военного превосходства «безопасность и благополучие Соединенных Штатов находятся под наибольшей угрозой за последние десятилетия». Авторы доклада предупреждают, что если государство не предпримет срочных мер, чтобы исправить это положение, оно столкнется с серьёзными и продолжительными последствиями, поэтому этот кризис требует от Вашингтона незамедлительного решения.

Как продолжают авторы статьи, с теракта 11 сентября и до последнего времени департамент обороны не получал своевременного и достаточного финансирования, требующегося на поддержку операций, поддержание состояния боеготовности и модернизацию американских вооруженных сил. В результате Пентагон был вынужден постоянно откладывать модернизацию в пользу приоритета боеготовности подразделений, которые в соответствии с планом должны быть развернуты немедленно.

В свою очередь Россия и Китай работали над модернизацией своих ядерных и традиционных сил и расширили свой потенциал. Теперь они действуют против США и их союзников во всё более конкурентных областях, таких как космос и киберпространство.

«Их цель — использовать уязвимость США. В результате они стремятся пошатнуть международный порядок, возглавляемый Соединенными Штатами, который сдерживает агрессоров и поддерживает политическую и экономическую свободу», — пишут авторы материала.

По их мнению, кризис сформировался не за один день, и на восстановление потребуется более десяти лет. Однако Соединенные Штаты сегодня намного более расколоты по сравнению с прошлым. Но существует несколько принципов, которые могут служить основой для возобновления консенсуса в сфере национальной безопасности.

Во-первых, наша крепкая система союзников США представляет собой уникальный стратегический актив, и поддержание надёжных альянсов позволяет США сдерживать агрессию, предотвращать войны, снижать нагрузку армии и обеспечивать национальные интересы.

Кроме того, безопасность и процветание американского народа в этом веке потребуют от Соединенных Штатов переговоров с Китаем и Россией с позиции силы. Америка должна стремиться разрешать свои расхождения дипломатическим путём, однако, по мнению авторов материала, успех маловероятен в отсутствие поддержки со стороны авторитетных альянсов и непререкаемой военной мощи.

Однако, заключают авторы The Hill, без увеличения финансирования решение всех этих задач представляется гораздо более сложным. Невозможность адекватного финансирования стратегии обороны США увеличит шансы, что американские войска в будущем окажутся участниками масштабного конфликта между державами, в котором будет трудно одержать победу.

«Наш долг — дать нашим войскам необходимые им ресурсы для осуществления стратегии, которую им было приказано поддержать. Этот принцип должен преодолеть партийные разногласия. При достижении нового консенсуса в сфере национальной безопасности мы можем создать военную мощь и политическую волю, необходимые для обеспечения безопасности Соединенных Штатов Америки в ближайшие десятилетия», — подводят итог авторы материала.