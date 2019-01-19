Handelsblatt: угрозы санкций не действуют на строительство «Северного потока — 2»

Несмотря на угрозу американских санкций, «Газпром» и участвующие в проекте европейские компании продолжают работать согласно плану, и настроены оптимистично, сообщает Handelsblatt. При этом, у США есть инструменты для того, чтобы затруднить постройку газопровода, а реализацией проекта также недовольны Польша, страны Балтии и Украина. Однако, согласно заявлению компании Nord Stream AG, прокладка труб идёт по плану и работы могут завершиться уже в этом году.

«Газпром» продолжает подгонять строительство газопровода «Северный поток — 2», несмотря на угрозу санкций со стороны США, пишет Handelsblatt. Пресс-секретарь дочерней компании «Газпрома» Nord Stream AG заявил, что работы продвигаются согласно плану, а также, отметил, что прокладка труб в немецких водах уже практически завершена: «на данный момент, два крупных судна-трубоукладчика работают в шведских и финских водах». План прокладки составлен таким образом, что завершение работ может состояться уже в этом году».

Издание напоминает, что недавно, посол США в Германии Ричард Гренелл пригрозил санкциями двум немецким компаниям, участвующим в реализации «Северного потока — 2» — Wintershall и Uniper, в случае, если они не выйдут из проекта. Впрочем, угрозы серьёзного эффекта не оказали: согласно официальному заявлению, проект по-прежнему пользуется полной поддержкой своих инвесторов.

Handelsblatt также сообщает, что австрийский концерн OMV, участвующий в проекте «Северного потока», резко отреагировал на давление со стороны США, назвав его «недопустимым». В своём интервью для издания, глава OMV Райнер Зееле отметил, что «Вашингтон теперь ориентируется на конфронтацию со своими союзниками, а не на взаимодействие».

При этом, у США есть несколько возможностей для того, чтобы затруднить строительство газопровода, пишет издание. Они могут ввести санкции против финансирующих постройку банков, а также применить штрафные меры к фирмам, осуществлявшим прокладку труб, что может существенно удорожить проект, или даже сделать его реализацию невозможной. На данный момент, согласно данным Nord Stream AG, общая стоимость постройки газопровода составляет €9,5 млрд.

Как напоминает Handelsblatt, Швеция и Финляндия уже дали добро на прокладку газопровода в своих водах — но остаётся Дания, которая колеблется уже несколько месяцев. Существует альтернативный вариант, при котором газопровод пройдёт в 174 км севернее датского острова Бронхольм.

Издание упоминает ещё одну проблему «Северного потока — 2», заключающуюся в противостоянии со стороны ряда восточноевропейских стран. В первую очередь, речь идёт о Польше, странах Прибалтики, а также Украине, которой, в случае реализации проекта, угрожают миллиардные убытки. Handelsblatt информирует, что на данный момент Украина получает около $2 млрд в год за транзит российского газа по своей территории, и эти деньги очень важны для её государственного бюджета.