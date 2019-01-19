BFM TV рассказал, чего ждать Франции от десятой волны протестов «жёлтых жилетов»

Во Франции сегодня состоится десятый день протестов «жёлтых жилетов», которые проходят каждую субботу с ноября прошлого года, напоминает BFM TV. Как отмечается в материале канала, представители движения в Париже стремятся на этот раз вывести на улицы миллион человек, однако власти «сохраняют твёрдость».

Франция готовится к десятой волне акций «жёлтых жилетов»: многочисленные митинги движения пройдут почти по всей стране, сообщает сайт телеканала BFM TV. На этот раз акции движения состоятся на фоне так называемых общественных обсуждений, организованных французском правительством в попытке «обуздать это беспрецедентное по масштабам социальное недовольство», подчёркивает обозреватель канала.



Масштабные протесты «жёлтых жилетов» проходят каждую субботу с 17 ноября, и на прошлой неделе количество их участников вновь пошло в рост после снижения — если в ноябре и декабре на улицы выходили сотни тысяч человек, то 5 января число митингующих не превышало 50 тыс. человек, однако неделю спустя, 12 января, достигло уже 80 тыс., говорится в материале BFM TV. На этой неделе видные представители движения провели в центре французской столицы мероприятие под лозунгом «Миллион в Париже!», призвав своих соратников почтить память раненых и погибших «за общее дело», принеся цветы или свечи. Организация мероприятий также шла через Facebook, отмечается в статье.



Власти Франции в свою очередь заявили, что на этой неделе вновь мобилизуют силы правопорядка — несмотря на то, что в обществе продолжает разгораться полемика в связи с участившимися случаями тяжёлых травм среди протестующих, связанных в том числе с применением полицией нелетального оружия, передаёт BFM TV. «На этой неделе правительство рассчитывает проявить ту же твёрдость, что и раньше, и в столице охранять порядок будет то же число правоохранителей, что и 12 января, — пишет обозреватель канала. — В частности, в Париже вновь будут заранее выдвинуты на позиции восемь бронемашин жандармерии и мобилизованы всего 5 тыс. представителей сил правопорядка, включая 35 сотрудников полицейского спецназа».



Между тем, по мнению министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанера, акции «жёлтых жилетов» привлекают всё меньше людей. «Эта пьеса затянулась — на сцене и в зале уже не так много людей», — заявил чиновник в интервью французским СМИ, добавив, что людям «пора найти другую пьесу» и принять участие в инициированных президентом страны Эммануэлем Макроном общественных обсуждениях.