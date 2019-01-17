BFM TV: свой среди чужих — мэр Тулузы затесался в ряды «жёлтых жилетов»

Воспользовавшись маскировкой в виде мотоциклетного шлема, мэр Тулузы Жан-Люк Муденк проник в ряды протестующих «жёлтых жилетов», чтобы посмотреть, как они действуют. Впрочем, как признал политик в интервью BFM TV, идейных «жилетов» он не увидел и встретил только мародёров, которые творили «насилие в чистом виде».

ЖАН-ЛЮК МУДЕНК, мэр Тулузы, Верхняя Гаронна: Итак, я не то чтобы находился в колонне самих «жёлтых жилетов». Поскольку был уже конец дня, «жёлтых жилетов» уже не было, и, к сожалению, остались только мародёры. И вот, я замаскировался, надел мотоциклетный шлем, чтобы скрыть лицо, потому что в Тулузе я всё-таки известен и меня могут узнать и среагировать враждебно. В общем, я пробрался через группу хулиганов для того, чтобы посмотреть, что происходит и как они действуют. Мы часто видим это по телевидению и в печатной прессе — СМИ публикуют довольно впечатляющие снимки протестов, которые, к несчастью, проходят каждое воскресенье вот уже на протяжении нескольких недель…

Какие уроки Вы извлекли?

ЖАН-ЛЮК МУДЕНК: Ну что ж, для избранного мэра нет ничего лучше…Уроки, которые я извлёк, состоят в том, что происходит насилие в чистом виде. В чистом виде. И что меня шокировало — так это то, что я увидел, как плечом к плечу идут крайне правые и крайне левые. Я не мог себе представить, что они могут быть до такой степени едины в своих мыслях и действиях. Только действия эти, к сожалению, состояли в бросании снарядов в представителей органов правопорядка.

В целом это был исключительный опыт, и он позволил мне на своей шкуре прочувствовать эту действительность, притом довольно печальную.

Итак, какой у вас настрой перед субботой, десятым днём выступлений «жёлтых жилетов»? В Тулузе две трети магазинов уже потеряла 30% продаж с момента начала движения.

ЖАН-ЛЮК МУДЕНК: Это настоящая катастрофа. А настрой мой таков: изначально это движение задумывалось как возможность высказаться для тех, у кого нет права голоса, для самых слабых. На деле же эти самые уязвимые оказываются среди жертв … На сегодняшний день именно самые слабые становятся жертвами происходящего: это представители независимого малого бизнеса… А в то же время гипермаркеты, у которых есть финансовые возможности для того, чтобы не закрываться, готовят планы по сокращениям. Таким образом, из-за всего этого именно простые люди оказываются в уязвимом, безвыходном положении.

Намерены ли вы вводить запрет на протесты, как это сделала мэр Буржа на прошлой неделе?

ЖАН-ЛЮК МУДЕНК: Я не думаю, что я вправе вводить подобные запреты. Я не считаю их законными. И знаете, если бы запретов было достаточно, для того чтобы избежать выступлений, как знать, тогда можно было бы уже об этом думать. Но я не верю, что их достаточно. Думаю, этим людям нет никакого дела до законов, они хотят обрушить демократию, разрушить экономику, спровоцировать потерю рабочих мест в затронутых протестами регионах. И я не думаю, что запрет на протесты может их остановить и помешает им выйти на новые выступления.

Дата выхода в эфир 17 января 2019 года.