Чтобы обеспечить стабильное развитие Земли, человек должен в день съедать не более одного кусочка сосиски, сообщает Sky News, ссылаясь на исследование специальной комиссии по вопросам питания и здоровья. Исследование показало, что современный высококалорийный рацион, сформировавшийся под влиянием западной кухни, опасен как для здоровья людей, так и для планеты в целом, учитывая, что её население к 2050 году достигнет 10 млрд человек. Поэтому, людям нужно резко сократить потребление мяса и есть больше овощей и фруктов.

Чтобы обеспечить благосостояние будущих поколений, необходимо резко сократить потребление мясных продуктов и яиц, пишет Sky News со ссылкой на результаты исследования, проведённого специальной комиссией по вопросам питания и здоровья.

Согласно предлагаемой диете, в день допустимо лишь один раз откусить от сосиски, учитывая, что обычная сосиска из супермаркета весит около 66 грамм. В качестве альтернативы можно съесть мясной шарик, маленький кусок гамбургера или чуть меньше половины ломтика бекона.

Издание сообщает, что «повсеместная здоровая диета», способствующая полезному и рациональному питанию, поможет к 2050 году предотвратить 11 млн ранних смертей. Согласно проведённому исследованию, население Земли к 2050 году достигнет 10 млрд человек — в таких условиях нынешний рацион, находящийся под влиянием высококалорийной западной кухни, приведёт к дисбалансу. Решением стала разработанная за три года диета, в которой 35% калорий содержится в цельных злаках и корнеплодах, а содержание в ней протеина обеспечивается, в основном, за счёт растений. Таким образом, отмечает Sky News, в день, по данной диете, можно съесть не более 7 грамм мяса, 500 грамм овощей и фруктов, 29 грамм мяса птицы, 28 грамм рыбы. Кроме того, в неделю можно есть полтора яйца.

Согласно заявлениям комиссии, эта диета не только поможет людям вести более здоровый образ жизни, но также снизит негативные эффекты от изменений климата, вырубки лесов, эрозии почвы и сокращения природного многообразия. Изданием приводятся слова профессора Лондонского университета Тима Лэнга: «Еда, которую мы едим, влияет на здоровье людей и на здоровье планеты, и сейчас, мы всё делаем неправильно. Нам нужны беспрецедентные перемены в глобальной системе питания, осуществлённые с учётом особенностей каждой страны».

Sky News, также информирует, что комиссия, основываясь на результатах исследования, призывает к запрету на рекламу вредных продуктов, снижению цен на полезную еду и сокращению пищевых отходов.