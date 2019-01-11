Daily Express: России понадобился новый закон, разрешающий сбивать пассажирские самолёты

Российские военные хотят получить разрешение сбивать пассажирские самолёты, сообщает Daily Express. Как отмечается в статье, речь идёт о случаях, когда самолёт представляет серьёзную опасность, не подчиняется требованиям и не реагирует на предупреждения.

«Россия требует новый закон, чтобы сбивать пассажирские самолёты в своём воздушном пространстве», — пишет Daily Express. Как отмечает британский таблоид, подготовленный Министерством обороны проект постановления правительства «прямо разрешит российской авиации сбивать гражданские воздушные суда, если есть подозрения, что их преднамеренное крушение повлечёт за собой «массовую гибель людей», экологическую катастрофу или разрушение стратегических объектов».



Предполагается, что эти меры предотвратят теракты, связанные с угоном самолётов, такие как теракты 11 сентября в США, передаёт Daily Express.



Минобороны России заявляет, что действующие правила двусмысленны и нуждаются в прояснении. Закон «О противодействии терроризму» позволяет сбивать любые гражданские самолеты, если они не подчиняются требованиям о посадке или изменении маршрута. Однако другое постановление правительства запрещает сбивать самолёты, если на борту находятся пассажиры — эта мера, как отмечает британское издание, стала «ответом на инцидент 1983 года», когда СССР уничтожил южнокорейский авиалайнер и навлёк на себя «международное осуждение».



«Новый документ должен устранить эти противоречия», — приводит таблоид слова военного эксперта Владислава Шурыгина.



Как утверждает Россия, проект постановления правительства соответствует международным стандартам противодействия подобным угрозам.



В документе предусмотрены такие меры предосторожности, как предупреждения по радиоканалам и визуальные сигналы, а также коррекция маршрута и предоставление аэродромов для экстренной посадки. «Огонь по самолёту — крайняя мера», — подчёркивает издание.



Сначала самолёт-нарушитель визуально и по радиосвязи предупредят о том, что из-за неподчинения по нему откроют огонь на поражение. Непосредственно перед атакой самолеты и вертолеты со стрелково-пушечным вооружением откроют предупредительный огонь. Если и тогда нарушитель не отреагирует, его собьют, говорится в статье. Вооруженным силам разрешено задействовать зенитные ракетные, ракетно-артиллерийские и артиллерийские средства.

Огонь на поражение разрешён только в том случае, если даже после предупреждений остаётся реальная опасность массовой гибели людей, наступления экологической катастрофы или воздушного нападения на стратегические объекты, отмечает автор статьи. Если такой опасности нет, сбивать самолёт нельзя.



Новые меры «будут восприняты неоднозначно», поскольку Запад винит «российскую военную машину» в уничтожении пассажирского самолёта авиакомпании Malaysian Airlines над востоком Украины в 2014 году, говорится в статье. Тогда погибли 298 человек.



«Каждый день над Россией пролетает множество западных воздушных судов — по маршрутам, соединяющим Европу и Дальний Восток», — напоминает Daily Express.