Daily Mail: президента Египта обвинили в дискриминации людей с лишним весом

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выступил на национальном телевидении, призвав египтян худеть, и потребовал от телепродюсеров не допускать людей с избыточным весом в телевизионные программы, сообщает Daily Mail. При этом критики ас-Сиси обвинили лидера страны в дискриминации людей, страдающих от лишнего веса.

Президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси обвинили в дискриминации людей с избыточным весом после того, как лидер страны потребовал от телевизионных продюсеров не брать в качестве ведущих или гостей передач людей, страдающих от лишнего веса, передаёт Daily Mail.



Ас-Сиси пожаловался на большое количество полных людей на улицах египетских городов и предложил сделать физическое воспитание одной из основных школьных и университетских дисциплин.



После выступления со столь «неоднозначным» заявлением на телевидении ас-Сиси даже решил подать личный пример и на велосипеде отправился на встречу с новобранцами египетской военной академии в пригород Каира. Президент отметил, что они не смогут её окончить, если не будут соответствовать минимальным требованиям, касающимся физической подготовки.



Неоднократно призывавший египтян заняться делом и принять необходимость экономических преобразований ас-Сиси, на это раз заявил, что граждане страны должны изменить свой рацион и уделять больше внимания физическим нагрузкам.



«Как только я куда-то выхожу, сразу же обращаю внимание на то, что вам и в голову бы не пришло; и я задаюсь вопросами: «Что это? Кто все эти люди? Почему они не следят за собой?» — цитирует издание слова президента Египта.



При этом проправительственные СМИ сразу подхватили его слова, а парламент страны выступил с намерением сделать физкультуру основным предметом школьного расписания. Министр образования Египта даже предложил школьникам выходить за две станции метро до того места, куда они едут, чтобы пройти это расстояние пешком.



Однако нашлись и те, кто заявления ас-Сиси не оценил. Его критики поспешили заметить, что лишний вес египтян в первую очередь связан с бедностью и высокими ценами на фрукты и овощи. По их словам, экономические реформы лидера страны привели к тому, что более дешёвая вредная пища стала для жителей Египта значительно привлекательнее, нежели свежие продукты, цены на которые выросли.



«Он должен снизить цены и сделать здоровую еду доступной, создать места для занятий спортом и позволить проведение операций, связанных с избыточным весом, за счёт государственной системы медицинского обслуживания», — приводит Daily Mail слова адвоката по вопросам прав человека Мохаммеда Зари.



По данным Института измерений и оценок здоровья Университета Вашингтона за 2017 год, примерно треть египтян страдают от избыточного веса. Речь идёт о 19 млн человек, а именно о 35% от всего взрослого населения Египта, что позволяет ему занять первую строчку в списке стран с наибольшим количеством людей с лишним весом.



Кроме того, в социальных сетях набирают популярность шутки на тему дискриминации президентом людей с избыточным весом. Один пользователь предположил, что людям в машине придётся втягивать животы, подъезжая к полицейскому участку. Другой представил египтянина, скрывающегося в доме своего друга до тех пор, пока не похудеет. Кто-то даже предложил египтянам сообщать полиции о лишнем весе своих жён, пишет Daily Mail.