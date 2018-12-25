Newsweek: иранский контр-адмирал заявил, что Америке не хватит смелости напасть на Иран

У США нет «смелости и способности» нападать на Иран, — об этом, как сообщает Newsweek, заявил иранский контр-адмирал Хабиболла Сайяри. Как поясняет издание, таким образом военный отреагировал на прибытие в Персидский залив американского авианосца John Stennis.

В то время как некоторые озвучили обеспокоенность по поводу того, что Америке после этого будет проще устроить атаку на Иран, Сайяри отмёл подобный вариант развития событий.

«Присутствие этого военного корабля для нас несущественно, — заявил он. — У них нет ни смелости, ни способности принимать против нас какие-либо меры. У нас имеется достаточный потенциал для того, чтобы выступить против их действий, и мы полностью отрепетировали это».

Иранский контр-адмирал указал на то, что авианосец США остался в международных водах, поскольку судам разрешено так делать без каких-либо проблем. Однако Сайяри предупредил, что Тегеран не позволит этому военному кораблю приближаться к своим территориальным водам в Персидском заливе.

Несмотря на это заявление контр-адмирала, за передвижениями американского авианосца, как сообщалось, следят иранские суда и беспилотник. Кроме того, было зафиксировано, что иранские моряки даже снимали и фотографировали авианосец, указывает Newsweek.