Newsweek: иранский контр-адмирал заявил, что Америке не хватит смелости напасть на Иран

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Конгрессмен: присутствие военных США в Сирии было нарушением международного права Washington Post
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National Interest: никакой российской авиабазы в Венесуэле не будет National Interest
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Суд Крыма завершил приём апелляций на арест украинских моряков
В Верховный суд Крыма поступили последние апелляции адвокатов на арест ещё пяти украинских моряков, нарушивших границу России в Керченском проливе.
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Чавушоглу заявил о способности Турции самостоятельно разгромить ИГ
Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, Турция способна в одиночку разгромить террористическую группировку «Исламское государство»*.
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Карякин заявил, что готов занять призовые места в обоих чемпионатах мира по шахматам
Российский шахматист Сергей Карякин заявил, что готов занять призовые места на предстоящих чемпионатах мира по блицу и рапиду.
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Всех клиентов «Жемчужной реки» вывезли с острова Хайнань
Все клиенты «Жемчужной реки», застрявшие на китайском острове Хайнань из-за проблем туроператора, вернулись в Россию.
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Bloomberg: Трамп раздумывает о возможности увольнения главы Минфина
Президент США Дональд Трамп изучает возможность отставки министра финансов Стивена Мнучина.
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Чавушоглу заявил о решимости Турции начать операцию в Сирии
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкие власти намерены как можно быстрее начать военную операцию в Сирии к востоку от реки Евфрат. Об этом сообщает Hurriyet.
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В России создадут группу по финансовым вопросам на туристическом рынке
В России в начале 2019 года планируется создать рабочую группу по регулированию финансовых вопросов на туристическом рынке. Об этом, как сообщает РИА Новости, говорится в совместном релизе Министерства транспорта и Министерства экономического развития.
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Шипулин рассказал о нереализованной мечте
Завершивший карьеру российский биатлонист Антон Шипулин заявил, что не смог реализовать мечту и выиграть золото Олимпийских игр в личном первенстве.
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Шипулин заявил, что проблемы с сердцем — не основная причина завершения карьеры
Завершивший карьеру российский биатлонист Антон Шипулин на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» заявил, что у него были определённые проблемы с сердцем, но не они стали основной причиной завершения спортивной карьеры.
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Глава МИД Турции намерен посетить Россию для обсуждения вывода войск США из Сирии
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что планирует приехать в Россию, чтобы обсудить процесс вывода войск США из Сирии.
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Шипулин рассказал, что трижды перенёс вирусные заболевания за последние месяцы
Объявивший об окончании спортивной карьеры российский биатлонист Антон Шипулин сообщил, что за последние месяцы трижды перенёс вирусные заболевания.
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В Минске заявили о готовности «адекватно ответить» на размещение базы США в Польше
Министр обороны Белоруссии Андрей Равков заявил, что региональная группировка войск вооружённых сил Минска и Москвы содержит все необходимые компоненты для обороны и «адекватного ответа» на вероятное размещение военной базы США в Польше.
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Российский биатлонист Шипулин завершил карьеру
Российский биатлонист Антон Шипулин завершил свою спортивную карьеру.
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В Забайкалье женщина и двое её детей были найдены убитыми в доме
В одном из домов села Черемхово Улётовского района Забайкальского края были обнаружены тела женщины и двух её детей.
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Загитова и Дзюба стали лауреатами премии «Серебряная лань»
Фигуристка Алина Загитова и футболист Артём Дзюба стали лауреатами премии «Серебряная лань», которую вручает Федерация спортивных журналистов России (ФСЖР) лучшим спортсменам года.
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Донецкая фильтровальная станция обесточена
Донецкая фильтровальная станция обесточена из-за обрыва линии электропередачи, произошедшего из-за сложных погодных условий.
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В Сургуте при пожаре в пятиэтажном доме пострадали семь человек
В Сургуте произошёл пожар в пятиэтажном доме, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу.
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В Минфине рассказали о профиците бюджета России по итогам 2018 года
Министр финансов России Антон Силуанов рассказал об объёме профицита российского бюджета по итогам 2018 года.
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В Минске заявили, что вопрос аренды военных объектов Москвы будет решаться в 2019 году
Министр обороны Белоруссии Андрей Равков заявил, что вопрос продления сроков аренды двух российских военных объектов на территории страны будет решаться в 2019 году.
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В AmCham оценили возможность санкций из-за инцидента в Чёрном море
Глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко в интервью РИА Новости выразил мнение, что инцидент в Керченском проливе вряд ли станет причиной для новых санкций США в отношении России.
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В ЦБ объяснили, зачем банкам запрашивать информацию при переводах с карты на карту
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина объяснила, почему банки запрашивают информацию у своих клиентов при осуществлении денежных переводов с карты на карту.
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Жители Тольятти несут цветы к школе «Олимп» в память о вице-чемпионке России по плаванию
Жители города Тольятти несут цветы к специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва (СДЮСШОР) «Олимп», где тренировалась убитая 16-летняя вице-чемпионка России по плаванию.
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Рубль снижается к евро
На открытии торгов рубль растёт к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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В Госдуме оценили опасения об утрате Киевом документов об «украинском Крыме»
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT заявление экс-руководителя Службы внешней разведки Украины Николая Маломужа о том, что с разрывом договора о дружбе с Россией не останется ни одного документа, подтверждающего, что «Крым украинский».
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В ЛНР обвинили ВСУ в применении артиллерии при обстрелах в Донбассе
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что Вооружённые силы Украины применили артиллерию при недавних обстрелах территории ЛНР в Донбассе.
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В УПЦ МП назвали мотивы принятия закона о переименовании
Закон о переименовании канонической Украинской православной церкви (УПЦ) был принят для того, чтобы ослабить её позиции и заставить духовенство и верующих переходить в новую церковь Украины.
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Число жертв цунами в Индонезии возросло до 429
Число жертв цунами, обрушившегося на побережье Зондского пролива в Индонезии, увеличилось до 429.
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Адвокат Кержакова рассказала о передаче ребёнка жене
Адвокат тренера юношеской сборной России Александра Кержакова Ирина Куликова рассказала о передаче сына бывшего футболиста его жене Милане.
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Американская торговая палата оценила активность компаний США в России
Глава Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко прокомментировал активность американских компаний в Российской Федерации на фоне напряжённых отношений между двумя странами.
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Ярош раскритиковал включение Зеленского в президентские рейтинги
Экс-лидер украинской радикальной организации «Правый сектор»* Дмитрий Ярош заявил, что негативно относится к включению в президентские рейтинги кандидатур певца Святослава Вакарчука и шоумена Владимира Зеленского.
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Головин оказался в десятке худших трансферов чемпионата Франции
Российский полузащитник Александр Головин, который летом перешёл из ЦСКА в «Монако», включён в топ-10 худших трансферов чемпионата Франции.
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В НХЛ признали 600-й гол Овечкина лучшим в 2018 году
Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала 600-ю шайбу в карьере форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина лучшим голом в 2018 году.
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Адвокат не исключил, что убийство фигуриста Тена могло быть заказным
Потерпевшая сторона по делу об убийстве казахстанского фигуриста, олимпийского призёра Дениса Тена считает, что убийство спортсмена было заказным. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил адвокат матери фигуриста Оксаны Тен Нурлан Устемиров.
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Экс-премьер Украины оценил уход депутатов Рады на каникулы во время военного положения
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров негативно высказался о депутатах Верховной рады, которые решили уйти на каникулы, хотя в стране всё ещё действует военное положение.
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Движение по первому участку «Тавриды» в Крыму запустят 31 декабря
Движение транспорта по первому участку новой трассы «Таврида» будет запущено в ночь с 30 на 31 декабря. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта Крыма.
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Ляшко прокомментировал право переселенцев принимать участие в выборах
Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко рассказал о лишённых права принимать участие в выборах переселенцах.
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Роскачество рассказало об итогах исследования российского шампанского
Согласно итогам исследования российского шампанского, проведённого специалистами Роскачества, три четверти выбранных игристых вин получили оценку дегустационной комиссии выше среднего.
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В ЕС обеспокоены отсутствием своего влияния в странах «арабской весны»
В Европарламенте выразили обеспокоенность тем, что ЕС не удалось обрести «настоящее влияние» в странах «арабской весны», несмотря на «значительные политические и финансовые инвестиции».
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Пентагон анонсировал встречу высокопоставленных военных США и Турции
Представитель Пентагона Хезер Бабб заявила, что на этой неделе должна состояться встреча высокопоставленных военных США и Турции.
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В Мексике назвали причину крушения вертолёта с губернатором на борту
Министр безопасности Мексики Альфонсо Дурасо назвал причину крушения вертолёта, в результате которого погибли губернатор штата Пуэбла Марта Эрика Алонсо и её супруг Рафаэль Морено Валье.
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В Госдуме оценили идею о бесплатном проезде на электричках детей до 7 лет
Депутат Госдумы Наталья Кувшинова в беседе с RT прокомментировала инициативу о бесплатном проезде на пригородных поездах детей до семи лет.
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В Башкирии при пожаре в доме погибли два ребёнка
В Башкирии в Туймазинском районе в результате возгорания в частном доме погибли двое детей. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
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В районе разрушения сопки в Хабаровском крае выявлена аномалия
Специалисты Дальневосточного центра НИЦ «Планета» проанализировали изображения спутниковой съёмки с места схода грунта в русло реки Бурея и пришли к выводу, что в этом районе произошла термическая аномалия.
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В России предложили сделать бесплатным проезд на электричках детям до 7 лет
В России предлагают разрешить детям до 7 лет бесплатно ездить на пригородных поездах. С такой инициативой выступило Общероссийское объединение пассажиров.
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Число погибших при атаке боевиков в Кабуле возросло до 43
В Кабуле в результате нападения боевиков на правительственное здание, по последним данным, погибли не меньше 43 человек.
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Варфоломей рассказал, что «взял у Порошенко конфеты» за автокефалию
Константинопольский патриарх Варфоломей во время разговора с детьми пошутил, что за предоставление автокефалии украинской церкви он взял с фабрики украинского президента Петра Порошенко «много конфет и шоколада».
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Украинский генерал назвал Киев раздражителем для Запада
Бывший министр обороны Украины генерал армии Александр Кузьмук заявил, что его страна становится раздражителем для США и европейских стран. Об этом он сказал в эфире телеканала «112 Украина», комментируя инцидент в Керченском проливе.
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В Алтайском крае произошло землетрясение
В Алтайском крае в ночь на 25 декабря зафиксировали землетрясение магнитудой 3,9. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
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Корвет «Громкий» вошёл в состав Тихоокеанского флота
Тихоокеанский флот принял в свой состав новый корвет проекта 20380 «Громкий». Об этом информирует РИА Новости.
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В ДТП на Кубани погибли шесть человек
В результате столкновения двух автомобилей в Кавказском районе Краснодарского края погибли шесть человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.