SCMP рассказала о «противоречивых экспериментах» России и Китая по «нагреву» атмосферы

Как выяснила гонконгская газета South China Morning Post, в июне 2018 года российские и китайские учёные провели ряд экспериментов, заключающихся в манипуляциях с ионосферой Земли. По мнению издания, такие исследования носят весьма противоречивый характер, поскольку в перспективе плоды экспериментов могут использоваться в военных целях, к примеру, для создания помех спутниковой связи.

Россия и Китай объединили усилия в сфере «противоречивых» исследований, подразумевающих манипуляции с земной атмосферой, сообщает South China Morning Post. По мнению некоторых экспертов, российско-китайский проект может найти применение в военной сфере, поскольку он будет способен препятствовать работе спутниковой связи.

Как утверждает издание, в июне российские и китайские эксперты сумели «изменить» внушительную часть атмосферы над европейской частью России в районе посёлка Васильсурск в Нижегородской области. В ходе первого эксперимента, состоявшегося 7 июня, на высоте 500 километров были зафиксированы электрические всплески, в которых по сравнению с соседними районами было 10 раз больше отрицательно заряженных субатомных частиц.

Во время второго испытания 12 июня благодаря направленному потоку электронов учёные сумели повысить температуру разреженного ионизированного газа более чем на 100°C. Частицы, по словам гонконгской газеты, были выпущены в атмосферу с помощью многофункционального радиокомплекса «Сура», построенного советскими военными ещё во времена холодной войны. В момент эксперимента пролетавший мимо китайский спутник Zhangheng-1, занимающийся сбором электромагнитных сигналов, с помощью своих ультрасовременных датчиков зафиксировал данные на орбите. South China Morning Post подчёркивает, что вся операция потребовала точных вычислений и высочайшего уровня координации между российскими и китайскими экспертами.

Позднее в исследовательской работе, опубликованной в китайском научном журнале Earth and Planetary Physics, учёные назвали результаты своих экспериментов «удовлетворительными» и отметили, что полученные данные свидетельствует о возможном успехе дальнейших испытаний.

Руководитель Школы физики и электронно-оптической инженерии при Сианьском университете электронных наук и технологий Го Лисинь заявил, что совместный российско-китайский эксперимент весьма необычен. «Международное сотрудничество такого плана очень редко для Китая, поскольку в нём задействуются весьма ценные технологии», — прокомментировал Го Лисинь, который сам в испытаниях не участвовал.

Как объясняет South China Morning Post, на высоте от 75 до 1000 километров от поверхности Земли солнце и космические лучи создают множество свободно перемещающихся положительно заряженных частиц, ионов. Поэтому этот слой атмосферы ещё нередко называют ионосферой, которая, как зеркало, отражает радиоволны и обеспечивает передачу радиосигналов на дальние расстояния.

Таким образом манипуляции с ионосферой над вражеской территорией могут оставить противника без средств связи, скажем, со спутниками. Газета подчёркивает, что военные разных стран уже не один десяток лет пытаются заполучить контроль над ионосферой.

South China Morning Post напоминает, что у американцев тоже есть своя программа по изучению ионосферы HAARP, которая была создана в 1990-е годы и базируется в штате Аляска. Пекин строит собственную, ещё более продвинутую систему на острове Хайнань, которая даст ему возможность производить манипуляции над ионосферой над всем Южно-Китайским морем.

Критики, однако, опасаются, что подобные комплексы могут оказывать негативное влияние на погоду и даже провоцировать природные катаклизмы. Другие уверены, что низкочастотные волны, которые генерируются подобными станциями, могут повлиять на работу человеческого мозга.

Тем временем специалист Китайского сейсмологического центра доктор Ван Ялу, которая была задействована в описанном эксперименте, заверяет: «Мы ведём исключительно научную работу. Если исследование касается ещё чего-то помимо, то я об этом не в курсе». Участники проекта подчёркивают, что они не пытаются «играть в Бога» и что многие страны реализуют подобные проекты.

Согласно различным исследовательским работам, опубликованным в ряде научных изданий, российский комплекс «Сура» также проводил совместные исследования с французскими и американскими учёными.