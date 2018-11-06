Туск: в случае полексита удерживать Польшу любой ценой в Европе не будут

Неважно, планируют ли власти в Варшаве выводить страну из Евросоюза, сами процессы и разговоры в этом направлении опасны, считает председатель Евросоюза Дональд Туск. Общаясь с журналистами, он отметил, что случись полексит — желания удержать Польшу любой ценой в ЕС будет немного меньше, нежели в случае Великобритании, которую «спасти» так и не удалось, передаёт Gazeta Wyborcza.
«Неважно, планирует ли Ярослав Качиньский выход из ЕС, или он только инициирует процессы, которые этим закончатся», — заявил в разговоре с журналистами глава Европейского Совета Дональд Туск.
Туск отметил, что у него есть опыт общения с бывшим премьер-министром Великобритании, которому сначала пришла в голову идея референдума, а потом он делал всё возможное, чтобы удержать Великобританию в ЕС. Как оказалось — безуспешно. «На мой взгляд, в европейских вопросах он разбирался более ловко, нежели правящие сегодня представители партии «Право и справедливость»», — отметил политик.
«Коротко говоря: полексит, то есть выход Польши из ЕС, к сожалению, возможен не только потому, что у Ярослава Качиньского есть такой план, хотя надо верить, что его нет, раз он так говорит», — повторил Туск, добавив при этом, что проблема состоит в том, что у Кэмерона тоже не было плана вывести Великобританию из ЕС.
«Я опасаюсь, что желание удержать Польшу любой ценой в Европе будет немного меньше, нежели в случае Великобритании», — предупредил он, добавив, что ситуация серьёзная и риски крайне высоки.
Туск также заявил, что 11 ноября в 100-летнюю годовщину обретения Польшей независимости он посетит официальную церемонию в Варшаве. Как он отметил, не потому что его пригласил президент Анджей Дуда или ПИС, а потому в этот день он считает нужным быть у могилы неизвестного солдата.
«Я также отказал президенту Макрону в присутствии на международной церемонии в Париже, потому что для меня является очевидным то, что в качестве главы Европейского Совета в 100-летие независимости Польши мне бы следовало… я должен быть в Варшаве»,— резюмировал политик.
FSP: Вот почему главой Европейского Совета стал Дональд Туск, а не Качиньский, который не достаёт ему до пят в любом плане.
d83ld9sk: Они слишком слабые в сравнении с Туском, слишком маленькие в ментальном плане…
jakub2: Как это возможно, что общественные низы верят в такой бред как полексит?
boadycea: Или ЕС, или Россия. Кто отрицает ЕС, тот предатель.
DeclanMore: Дональд Туск — это единственный вариант для Польши, единственное спасение от полного краха.
szpileczka: Туск прав. Неважно, что ПИС планирует, важно то, какие они начинают процессы. Когда в Европе услышат о полексите, многие завоют от счастья и дадут нам крестик в дорогу, несмотря на то, что это отвратительные либералы.