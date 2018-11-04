DW: Германия и Польша похожи на старую супружескую пару — живут вместе поневоле и без гуляний

«Бессмысленный ритуал» — вот чем были последние переговоры между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и польским премьером Матеушем Моравецким, передаёт Deutsche Welle. В последнее время Германия и Польша похожи на «старую супружескую пару»: они стали друг другу чужими, а их «семейные встречи проходят поневоле и без гуляний», отмечает журналист немецкого телеканала.
«Бессмысленный ритуал» — вот чем были 15-е по счёту немецко-польские правительственные консультации, которые в этот раз прошли в Варшаве, пишет журналист Deutsche Welle Бартош Дудек в статье на сайте немецкого телеканала.
В последнее время, отмечает Дудек, Германия и Польша похожи на «старую супружескую пару»: они стали друг другу чужими и теперь живут вместе «только из чувства долга и из-за общих экономических интересов».
«Семейные встречи проходят поневоле и без гуляний. На людях они пытаются избегать спорных тем. Однако разногласия, разочарования и обиды никуда не делись. Свидетельство полной несостоятельности», — констатирует автор статьи.
Именно так и вели себя на пресс-конференции после переговоров в Варшаве канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, продолжает журналист Deutsche Welle.
«Демонстративно» они пытались подчеркнуть очевидные общие моменты и обойти стороной имеющиеся разногласия. В частности, Меркель и Моравецкий избегали вопросов о репарациях, спорной судебной реформе и климатической политике. Слышны же были «пустые фразы» о хорошем экономическом сотрудничестве, совместном будущем в Европейском союзе и важности двухсторонних отношений, перечисляет Дудек.
«А по-другому и быть не могло — в отношениях Варшавы и Берлина уже давно наступил ледниковый период», — подчёркивает автор статьи.
Насколько велико «отчуждение» между Германией и Польшей, по словам журналиста немецкого телеканала, можно понять благодаря ещё одной «детали».
«Как сообщают СМИ, Ангела Меркель не намерена принимать приз Европейского университета Виадрина. Премия присуждается выдающимся личностям за вклад в развитие немецко-польских отношений. Из-за царящего молчания между соседями — решение вполне понятное», — заключает Дудек.
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