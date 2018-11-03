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Полиция Великобритании: разгул насилия среди детей превратил страну в Дикий Запад

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Официальный представитель управления правоохранительными органами Великобритании Джеки Себайр заявила, что рост насилия среди детей превращает страну в Дикий Запад, сообщает The Times. По словам Себайр, за последний год ситуация усугубилась в связи с тем, что преступления стали совершать в том числе 9-летние дети.
Полиция Великобритании: разгул насилия среди детей превратил страну в Дикий Запад
Reuters

Официальный представитель управления правоохранительными органами Великобритании Джеки Себайр заявила, что резкий рост насилия превратил страну в «Дикий Запад». Даже 9-летние дети совершают нападения с холодным оружием, пишет The Times.

По данным Себайр, в Великобритании с января по июнь в результате вооружённых нападений серьёзно пострадали 69 тыс. детей в возрасте от 10 до 15 лет. Это на четыре тыс. больше, чем в прошлом году. Зачастую, по словам Себайр, подобные преступления происходят в общественных местах среди бела дня.

Себайр объяснила, что речь идёт о «постоянном потоке» убийств и нападений с использованием ножей, когда дети «игнорируют» последствия своих действий.

Вместе с тем она отметила, что не видела подобного разгула насилия за всю свою 26-летнюю службу в полиции Великобритании. В частности, согласно последним данным, количество убийств, жертвами которых стали дети, возросло на 14%.  

Кроме того, Себайр отметила, что за последние 12 месяцев положение стало хуже, так как в настоящее время нападения с использованием ножей совершают в том числе дети девяти лет.

«Я не удивляюсь, когда вижу 12-летнего ребёнка (участвовавшего в нападении. — ИноТВ). Нам приходилось видеть 9-летних и 10-летних детей, и это то, чего не было прежде. Часто они повторяют за своими братьями и школьными друзьями», — заявила Себайр.

«Эта проблема никуда не денется. Это похоже на кризис», — приводит The Times слова начальника полиции Дарема Майк Бартон.

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Times Великобритания Европа
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