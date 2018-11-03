Полиция Великобритании: разгул насилия среди детей превратил страну в Дикий Запад

Официальный представитель управления правоохранительными органами Великобритании Джеки Себайр заявила, что рост насилия среди детей превращает страну в Дикий Запад, сообщает The Times. По словам Себайр, за последний год ситуация усугубилась в связи с тем, что преступления стали совершать в том числе 9-летние дети.
Официальный представитель управления правоохранительными органами Великобритании Джеки Себайр заявила, что резкий рост насилия превратил страну в «Дикий Запад». Даже 9-летние дети совершают нападения с холодным оружием, пишет The Times.
По данным Себайр, в Великобритании с января по июнь в результате вооружённых нападений серьёзно пострадали 69 тыс. детей в возрасте от 10 до 15 лет. Это на четыре тыс. больше, чем в прошлом году. Зачастую, по словам Себайр, подобные преступления происходят в общественных местах среди бела дня.
Себайр объяснила, что речь идёт о «постоянном потоке» убийств и нападений с использованием ножей, когда дети «игнорируют» последствия своих действий.
Вместе с тем она отметила, что не видела подобного разгула насилия за всю свою 26-летнюю службу в полиции Великобритании. В частности, согласно последним данным, количество убийств, жертвами которых стали дети, возросло на 14%.
Кроме того, Себайр отметила, что за последние 12 месяцев положение стало хуже, так как в настоящее время нападения с использованием ножей совершают в том числе дети девяти лет.
«Я не удивляюсь, когда вижу 12-летнего ребёнка (участвовавшего в нападении. — ИноТВ). Нам приходилось видеть 9-летних и 10-летних детей, и это то, чего не было прежде. Часто они повторяют за своими братьями и школьными друзьями», — заявила Себайр.
«Эта проблема никуда не денется. Это похоже на кризис», — приводит The Times слова начальника полиции Дарема Майк Бартон.
Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе украинец Александр Усик заявил, что у него не было большого желания выходить на поединок с россиянином Муратом Гассиевым в Москве, но он сделал это ради титулов.
Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд, грубо отреагировавший на тактику россиян во время масс-старта на 15 км классическим стилем на этапе многодневки «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме, принёс извинения.
Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире передачи «Церковь и мир» рассказал, когда РПЦ примет решение относительно подлинности обнаруженных в Екатеринбурге останков, принадлежащих членам царской семьи.
Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире передачи «Церковь и мир» сравнил ситуацию вокруг разрыва евхаристического общения РПЦ с Константинопольским патриархатом и исторические события 1054 года — раскол христианской церкви.
Демонтаж конструкций седьмого и восьмого подъездов многоквартирного дома, которые пострадали в результате взрыва газа и последующего обрушения части жилого дома в Магнитогорске, завершится в течение 45 дней.
В результате дорожно-транспортного происшествия в Пензенской области с участием грузовика и легкового автомобиля погибли четыре человека, в том числе ребёнок. Ещё один человек получил травмы, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя областного управления ГИБДД.