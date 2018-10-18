Army Times: в Польше расследуют избиение американскими солдатами трёх местных жителей

Армия США и польские власти расследуют сообщения о том, что несколько американских солдат избили в польском городе Сквежина трёх местных жителей — стоматолога и двух его сыновей, пишет Army Times. Как отмечает издание, инцидент произошёл после того, как поляки попытались успокоить шумящих солдат, однако им это не удалось, и спор закончился дракой с неприятными последствиями для местных жителей.

Армия США работает с польскими властями, которые расследуют сообщения о том, что американские солдаты избили нескольких местных жителей, пишет Army Times.

По некоторым данным, последствия столкновения между американцами и поляками оказались достаточно серьёзными для того, что вызвать на место происшествия скорую помощь.

Представитель командования операции под названием «Атлантическая решимость» мастер-сержант Натан Хоскинс подтвердил информацию о том, что армия США сотрудничает с польскими чиновниками в деле расследования инцидента.

«Мы всерьёз воспринимаем любые обвинения в нарушении воинской дисциплины, и мы вместе с польскими властями пытаемся установить факты, сопутствующие инциденту и обеспечить принятие соответствующих мер. Мы ценим тесное партнёрство с нашими польскими союзниками и местными жителями», — заявил по этому поводу Хоскинс.

Инцидент произошёл 5 октября. По некоторым данным, солдаты избили местного стоматолога и двух его сыновей в городе Сквежина на западе Польши. Если верить сообщениям СМИ, это произошло в пятницу вечером, когда солдаты якобы начали барабанить по чьей-то двери.

Мужчина и его сыновья попытались разрядить обстановку, однако это им не удалось, и началась драка. В ходе столкновения американцы нанесли полякам телесеные повреждения. Местные жители вызвали скорую помощь, однако солдаты, судя по всему, покинули место происшествия.

Хоскинс не смог ни подтвердить, ни опровергнуть эти данные.

«Дополнительная информация будет доступна по завершению расследования, — добавил он. — Это всё, что я могу сказать на данный момент по этому поводу».

Американское военное присутствие в Польше постоянно росло на протяжении последних нескольких лет. В частности, в Западной Польше происходит ротация бронетанковых бригад, которые принимают участие в операции «Атлантическая решимость» по «сдерживанию российской агрессии», напоминает Army Times.