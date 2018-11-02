Bild: дома пожар, а Меркель думает о новых санкциях против России

Германия будет добиваться продления штрафных мер ЕС против Москвы, заявила во время своего визита в столицу Украины глава правительства ФРГ. «Дома пожар, а Меркель в Киеве выступает за новые санкции против России…» — недоумевает журналист немецкого таблоида Bild.
В Германии все говорят о преемнике Ангелы Меркель. В штаб-квартире же партии главы правительства ФРГ «Христианско-демократический союз» и вовсе «объявлена общая тревога», пишет немецкий таблоид Bild.
«И что же делает госпожа канцлер? Она с головой уходит во внешнюю политику», — поражается автор статьи Ральф Шулер.
В начале недели она приняла в Берлине канцлера Австрии Себастьяна Курца и многочисленных глав правительств африканских государств. В четверг, на один день, она прилетела в Киев «с насыщенной программой», а сегодня она проведёт переговоры в Варшаве, перечисляет журналист Bild.
Для главы немецкого правительства Ангелы Меркель переговоры в Киеве — «этакая игра на своём поле». Как заявил, в свою очередь, украинский лидер Пётр Порошенко, канцлер Германии — «настоящий друг Украины», отмечает Шулер.
В Киеве, продолжает автор статьи, Меркель в очередной раз уделила внимание вопросу «территориальной цельности» Украины, поскольку «она знает, что у каждой страны есть больные темы, благодаря которым можно заработать очки».
«И, конечно же, заявила Меркель, она будет добиваться продления санкций против Российской Федерации, которые, по её словам, ввели из-за оккупации Крыма и дестабилизации ситуации на востоке Украины», — пишет журналист немецкого таблоида.
«Дома пожар, а Меркель в Киеве выступает за новые санкции против России…» — недоумевает Ральф Шулер.
«К сожалению, стабильного перемирия нет, солдаты умирают», — констатировала канцлер Германии. Порошенко же, подчёркивает автор статьи, выразился «яснее»: «Путин должен забрать своё оружие и пойти вон».
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