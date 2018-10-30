Tiroler Tageszeitung: под впечатлением от МЧС австрийский министр предложил «дружить ведомствами»

Министр МВД Австрии Герберт Кикль прибыл в Москву, чтобы укрепить связи между двумя странами в области безопасности, пишет Tiroler Tageszeitung. Страны намерены помогать друг другу в случае чрезвычайных ситуаций, а также обмениваться опытом в сфере борьбы с терроризмом, организованной преступностью и экстремизмом. Кикль подчеркнул, что Россия является очень важным партнёром для Австрии в этих сферах.
В ходе своего двухдневного визита в Москву, глава австрийского МВД Герберт Кикль встретился с министром по чрезвычайным ситуациям Евгением Зиничевым и с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым, сообщает Tiroler Tageszeitung. В числе прочего, они обсудили межведомственное сотрудничество и заключение соответствующих договоров.
«Сегодня я договорился с российским министром по чрезвычайным ситуациям о том, что делегация из России в январе посетит Австрию, чтобы перенимать опыт», — передает издание слова австрийского министра, сказанные для прессы. Кикль также добавил, что презентация возможностей российского министерства чрезвычайных ситуаций произвела на него впечатление.
Tiroler Tageszeitung напоминает, что Россия и Австрия ещё в 2014 году обговаривали заключение соглашения о взаимопомощи в области чрезвычайных ситуаций. В ходе общения с журналистами Кикль подтвердил, что австрийский парламент готовится ратифицировать это соглашение и подчеркнул, что у сторон нет претензий к пункту о том, что оно не будет распространяться на территорию Крыма.
Касательно своей встречи с Колокольцевым, глава МВД Австрии отметил, что Россия является «очень важным партнёром в сфере безопасности». Австрия хочет сотрудничать с Россией в сфере борьбы с организованной преступностью, терроризмом и экстремизмом. Издание приводит слова Кикля о том, что многие австрийские джихадисты имеют чеченское происхождение, что повышает важность кооперации с Россией в вопросах миграции, репатриации и обмена данными.
Австрийский министр также нашёл время для посещения московского подразделения конной полиции. Как отмечает Tiroler Tageszeitung, соглашение о сотрудничестве между российскими и австрийскими полицейскими ведомствами имеет для Герберта Кикля особое значение, поскольку он хочет усовершенствовать действующий неэффективный протокол о кооперации между силовыми органами России и Австрии. Соглашение, на которое нацелен Кикль, будет призвано ускорить обмен данными, упростить условия применения полицейских сил на территории страны-партнёра и закрепить надёжные каналы связи между внутренними ведомствами двух стран.
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