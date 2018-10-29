Times: в сексе республиканцы предпочитают измены, а демократы — физические наказания

Опрос, проведённый среди более чем четырёх тысяч американцев, показал, о чём любят фантазировать сторонники Демократической и Республиканской партий, сообщает The Times. Как выяснилось, республиканцы склонны мечтать об измене супругу или супруге, оргиях, групповом сексе, демократы же любят представлять себе, как их связывают или подвергают физическому наказанию.

Политологи в США уже давно наблюдают за тем, как взгляды республиканцев и демократов всё больше расходятся, пишет The Times. Как выясняется, различия между ними заключаются не только в сфере политики, но и области личных грёз.

Масштабный опрос, посвящённый сексуальным фантазиям американцев, показал, что республиканцы любят представлять то, как они изменяют своим супругам, а демократы оказались любителями физических наказаний.

Согласно опросу, проведённому среди 4175 американцев Институтом Кинси по изучению секса, гендера и репродукции, люди, которые считают себя республиканцами, чаще всего мечтают об измене супругу или супруге, оргиях, свингерстве, случайном или групповом сексе. Демократы, между тем, склонны мечтать о том, как их свяжут или отшлёпают, говорится в статье.

Несмотря на имеющиеся различия, за подобными фантазиями скрываются схожие мотивы, пишет издание со ссылкой на психолога Джастина Лехмиллера, который занимался проведение данного исследования.

По его словам, людей привлекает деятельность, которая является запретной в том или ином наборе морально-нравственных стандартов: для консерваторов это секс вне брака, а для либералов — неравноправие в отношениях.



«В природе человека заложена склонность к новизне, к привнесению разнообразия в то, что мы делаем, с кем и где мы это делаем. Вот почему табу — неважно какие — зачастую становятся для человека возбуждающим фактором», — подчёркивает Лехмиллер.