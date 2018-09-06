Bild: измена — не конец отношений, а их начало

В определённых ситуациях измена может укрепить брак, пишет Bild. Супружеская неверность — это признак наличия проблем во взаимоотношениях партнёров, но она может стать шансом для «эмоционального освобождения» и началом «более близких и живых отношений», уверены немецкие специалисты.

Около 40% мужчин в Германии как минимум один раз изменяли своим жёнам, и 25% женщин — своим мужьям, пишет Bild. Остальные же «действительно верны или очень забывчивы», отмечает автор статьи. При этом измена — это самая распространённая причина разрыва отношений.

Как отмечают семейные терапевты, основным мотивом для измены зачастую становится не секс. Людям просто чего-то не хватает в жизни. Многие себя эмоционально очень сильно сдерживают из-за чрезмерного уважения к партнёру, старых конфликтов, собственного воспитания или представлений о морали.

Мужчины, к примеру, находятся под давлением необходимости карьерного роста. Женщины же часто остаются дома с детьми, подсознательно упрекая своего мужа в том, что он «убегает в работу». А отец семейства, напротив, нуждается в поддержке и рано или поздно начинает искать её на стороне.

Семейный терапевт Ева-Мария Цурхорст сравнивает отношения с тортом. Поначалу он целый и круглый, но со временем из-за работы, повседневного стресса, детей, отсутствия секса кусочков начинает не хватать. И мы начинаем компенсировать имеющийся дефицит чрезмерным усердием в работе, лаской с детьми или выстраиванием отношений вне семьи.

Говоря о реакции обманутого мужа или жены, семейный терапевт Вольфрам Цурхорст подчеркнул, что обвинениями делу не поможешь. Только после того, как человек признает, что «под сердитостью скрывается большая печаль и бессилие», может начаться процесс исцеления, посоветовал эксперт.

Для того чтобы пережить измену, нужно вновь обрести внутреннюю силу, вернуться к своим старым увлечениям, например, заняться спортом. В некоторых случаях это может привести к тому, что изменивший партнёр заново откроет для себя жену или мужа. Полезным опытом может стать и изучение личности человека, с которым вам изменили.

«Это тяжело, возможно, даже болезненно, но оно того стоит», — настаивают специалисты. Зачастую человек обнаруживает в другом то, что «забросил» в себе. И если эти качества возродить, то получится восстановить торт изнутри, поясняет Цурхорст. Нужно вновь довериться своим чувствам и реализовывать свои мечты. Причём весь процесс должен быть естественным.

Стоит задаться вопросом, чего я искал от своего возлюбленного или своей возлюбленной и что получил. Нужно обсудить эти вещи со своим партнёром и сказать: «Я чувствую, мне чего-то не хватает. И я бы хотел от тебя этого».

Многие потом говорят, что они рады, что измена произошла, отмечают специалисты. Потому что раньше отношения были безэмоциональными и дистанцированными. «Никто из нас не учился естественным образом следовать своим чувствам. Поэтому измена — это шанс эмоционального освобождения. Мы часто слышим: я и не знал, насколько мёртв наш брак. И как я сам заблудился. Если не поливать цветок, он начнёт терять лепестки. А измена — это типичный признак того, что лепестки опадают. Но измена может и стать началом более близких и живых отношений», — заключает Цурхорст.