Independent: на место Хейли Трампу придётся поставить женщину — общественное мнение заставит

Гендерная однородность администрации Дональда Трампа и недавний скандал вокруг Бретта Кавано могут заставить американского лидера назначить на пост постпреда США при ООН женщину, пишет The Independent. В то же время госсекретарь Майк Помпео и советник по нацбезопасности Джон Болтон выступают за снижение статуса этой должности, а также хотят, чтобы постпред подчинялся напрямую Госдепу, что оставляет для претендентов на этот пост мало места для манёвра.

По мнению Дональда Трампа, именно с помощью своего «гламурного блеска» постпред США при ООН Никки Хейли повысила роль своей должности. Учитывая страсть к шоу-бизнесу, президент ценит подобные качества — особенно если вспомнить, что за последние два суматошных года Хейли стала одной из немногочисленных сотрудниц администрации, которым сопутствовал успех, пишет The Independent.

В ООН Хейли решительно продвигала политический курс Трампа: она поддерживала Израиль, критиковала иранскую ядерную сделку и добилась выхода США из Парижского соглашения по климату. Тем не менее в плане осуждения России за «вмешательство» в мировые дела она ушла несколько дальше президента.

Хотя Хейли сообщила о том, что покинет пост постпреда в конце этого года, а Трамп заявил о том, что собирается найти ей замену за «две-три недели», это дело сулит некоторыми сложностями ещё до объявления имени кандидата.

По некоторым данным, Трампа пытаются подтолкнуть к назначению на эту должность женщины. Это совсем не удивительно, если вспомнить, какой критике подвергалась администрация по поводу её гендерной однородности. Потеря же Хейли — американки с индейскими корнями — может стать ещё одним поводом для подобных обвинений.

Учитывая, что Трамп собирается найти замену Хейли до промежуточных выборов, во время которых республиканцы планируют сделать ставку на мужскую аудиторию, такое решение выглядит вполне разумным.

Некоторые республиканцы считают, что Трамп должен сделать это назначение, не уделяя никакого внимания гендерному вопросу. Тем не менее результаты опросов говорят о том, что слушания по утверждению в должности члена Верховного суда Бретта Кавано, которого обвиняли в сексуальных домогательствах, навредили как Трампу, так и самим республиканцам.

Без всяких сомнений, Трампу нужен кто-то, кто сможет и дальше проводить его политический курс, поэтому новая внешняя политика США в ООН будет отличаться скорее стилистически, чем по сути.

В то же время, учитывая, что влияние Хейли снизилось со вступлением в должность госсекретаря Майка Помпео, а также с появлением в Белом доме сторонника жёсткой линии советника по нацбезопасноти Джона Болтона, у нового постпреда может остаться очень мало простора для манёвра.

В частности, оба чиновника выступают за отмену министерского статуса должности постпреда и её передачу под непосредственный контроль госсекретаря. Подняв в ранге пост постпреда, Трамп нарушил традиции республиканцев. В то же время Помпео, по некоторым данным, хочет, чтобы занимающий эту должность человек ему подчинялся.

Однако в Белом доме есть чиновники, которые хотели бы, чтобы этот пост занял кандидат, более дружелюбно настроенный к деловым кругам. В частности, среди вероятных претендентов называлось имя бывшего заместителя советника по нацбезопасности и члена руководства Goldman Sachs Дины Пауэлл, однако не так давно она исключила для себя такую возможность.

Учитывая, что кандидатура на пост постпреда должна получить одобрение сената, на фоне недавних слушаний по делу Кавано предпочтение отдаётся людям с опытом работы в Госдепе или в качестве посла, так как это обстоятельство может облегчить им процесс вступления в должность.

В частности, возможными претендентами на это место могут быть действующие послы Келли Найт Крафт и Джейми Маккорт. Первая на данный момент работает послом в США в Канаде и была отмечена за усилия по заключению торговой сделки между США, Мексикой и Канадой. Что касается Маккорт, которая занимает пост посла США во Франции и Монако, то она занимается главным образом налаживаем деловых контактов.

Кроме того, хорошие шансы есть у бывшего посла в Венгрии Нэнси Бринкер, которая давно знакома с семьёй Трампов. Поговаривают и о «фаворите Болтона» на пост постпреда — действующем после США в Германии Ричарде Гренелле. Тем не менее эта кандидатура внушает некоторые опасения, так как в прошлом его весьма агрессивное поведение вызвало недовольство Берлина.

Кроме того, после претворения в жизнь планов Трампа в области бизнеса, нынешний министр внутренних дел Райан Зинки также намекнул на то, что он не прочь получить эту должность.

Явным аутсайдером этой гонки является бывший сенатор Келли Эйотт. Хотя она помогла одобрить кандидатуру Нейла Горсача на пост члена Верховного суда США, что повысило её влияние, по её собственным словам, равняться на Трампа она не намерена.