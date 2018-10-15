Times: хакеры способны перенаправлять британские ракеты на неправильные цели

Британские учёные и эксперты выражают свою обеспокоенность в связи с тем, что хакеры, как выяснилось, оказались способны с помощью кибератак, нацеленных на вооружения и спутниковые навигационные системы Великобритании, сделать так, что её высокоточные ракеты будут бить не по тем целям, пишет The Times.

Как отмечают учёные, враждебно настроенная сторона, обладающая способностью вносить путаницу в спутниковые данные о местоположении цели и дезориентировать системы наведения, может спровоцировать катастрофические последствия.

Данную точку зрения начали высказывать после того, как на этой неделе была выявлена уязвимость в системах вооружений США.

В рамках исследования, проведённого американским Управлением по подотчётности правительства, выяснилось, что Пентагон только «начинает разбираться с масштабами уязвимостей».

«В ходе недавних испытаний крупных систем вооружений, разрабатываемых Министерством обороны (США. — ИноТВ), тестировщики, игравшие роль противника, смогли относительно легко взять под свой контроль системы и действовать в большинстве случаев незаметно», — говорится в исследовании.

Теперь эксперты и учёные, которые следят за возможными угрозами для Британии, считают, что этому риску подвергнуты и британские боевые системы.

Как отмечает The Times, США уже серьёзно наращивают усилия по тестированию и улучшению своих вооружений на предмет их устойчивости к подобным кибератакам.

Ещё в прошлом году после того, как в Чёрном море у американских кораблей начали возникать проблемы со спутниковой навигацией, Россию заподозрили в испытании новых технологий, которые способны влиять на систему GPS.

Спутники, которые вводят противника в заблуждение, передавая неверные данные, могут оказать серьёзное влияние на западные силы, говорится в статье.

«При самом мрачном сценарии вы, нанося удар высокоточным оружием, скажем, по опорному пункту врага, попадёте не по объекту, а по больнице», — заявил изданию Джэк Уотлинг, научный сотрудник Королевский институт объединённых родов войск.