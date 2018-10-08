Independent: чтобы «выключить свет в Кремле», Лондону не хватит ни сил, ни воли

Великобритания пригрозила устроить России кибератаку и перебои с электроэнергией в случае агрессии с её стороны. Однако колумнист Independent Мэтью Норман сомневается, что это осуществимо: у Великобритании нет ни технических возможностей для ведения кибервойны, ни морального права, ни необходимой для этого поддержки США.

«Похоже, что в киберпространстве, на передовой новой холодной войны страсти накаляются», — пишет колумнист Independent Мэтью Норман. При этом он высказывает толику скептицизма по этому вопросу, поскольку, по его словам, Великобритания привыкла совершать показные жесты, находясь на позиции слабого. И вот теперь приходит информация, что якобы в британской армии отрабатывают кибератаку, которая смогла бы при необходимости «выключить свет в Кремле»

«Сложно оценить, как от этого оцепенеет Владимир Путин, — иронизирует автор статьи. — Он нюхнёт нашатыря и отправит своих лучших бойцов ГРУ (не тех болванов, которых поймали на Солсбери или Нидерландах) в подвал проверить дизельный генератор». По мнению автора статьи, Путин не придаст значения этой угрозе, посчитав её типично пустой. Ведь, продолжает он, в одном эти страны похожи: «наблюдать, как Россия и Великобритания говорят друг про друга гадости — всё равно что присутствовать на пресс-конференции перед схваткой между двумя стариками тяжеловесами: раньше они были сильны, но теперь у них брюшко и артрит — и им приходится бороться, как ни прискорбно, за бессмысленный пояс».

По словам автора статьи, это взаимное бурчание России и Великобритании — как имитация былой славы и наследия перед основной битвой, которая будет происходить между настоящими соперниками за титул — США и Китаем.

Терять империю всегда тяжело, признаёт Мэтью Норман. У Великобритании на работу над этой проблемой было 70 лет, и теперь сценарий повторяется с брекситом. У России после распада СССР прошло почти 30 лет, но её экономика вдвое меньше британской, а будущее мрачно, учитывая что ценности её нефтегазовых запасов угрожает подъём возобновляемых источников энергии, отмечает автор статьи.

В итоге Россия использует партизанскую тактику, из которой кибероружие способно создавать наибольший хаос по сравнению с затратами. Однако наконец после многих лет политики умиротворения Великобритания готова давать отпор, используя то же оружие, что и противник, пишет издание.

Автору статьи такая ситуация напоминает времена холодной войны. При этом он отмечает, что когда те, кто говорил о вмешательстве в Ирак по гуманитарным соображениям, отчитывают Россию за присоединение Крыма и действия в Сирии, это отдаёт наглостью. Точно так же он сомневается, что хорошей идеей было разжигать в России паранойю по поводу её границ, приглашая в НАТО её соседей.

Но даже если абстрагироваться от стратегии и морали, автор статьи сомневается, что у Великобритании есть технические мощности, чтобы быть столь же циничной, как её противник. И даже если они есть, будет ли на то политическая воля в ситуации, когда американский президент, с которым может в срочном порядке потребоваться торговое соглашение, не очень-то хочет ссориться с Москвой, задаётся вопросом журналист.

По его словам, подозрения, что разговоры про кибератаку против Москвы — лишь позёрство, усиливаются от новостей про более классические военные учения, которые проходят в Омане. Там 5,5 тыс. британских военных отрабатывают действия против предполагаемых российских танков. Однако задействовано в них лишь шесть кораблей и восемь военных самолётов. «С этим можно победить разве что Коста-Рику. Но у Коста-Рики же нет армии», — иронизирует автор статьи.

Поэтому, учитывая значительное сокращение британской армии, говорить о том, что Великобритания может потягаться с Россией, нелепо. Тем более, вряд ли две ядерные страны станут сражаться на обычном поле боя. Так что строить из себя великую державу перед лицом столь тонко чувствующей аудитории, как Путин, — это глупо, пишет автор статьи.

То же самое, по его словам, и с этой угрозой кибератаки. Даже если бы она была возможной, с политической точки зрения и подумать нельзя о том, чтобы усилить напряжённость до уровня Карибского кризиса без поддержки единственной западной страны с финансовыми и техническими возможности для ведения кибервойны. При этом пока Трамп остаётся в Белом доме, это малореально, подытоживает колумнист Independent.