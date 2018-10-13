Telegraph: новый Rolls-Royce Кима — насмешка над санкциями

В роскошном угольно-чёрном автомобиле, на котором Ким Чен Ын приехал на встречу с Майком Помпео в Пхеньяне, журналисты узнали «санкционный» для северокорейцев Rolls-Royce, пишет The Daily Telegraph. Как объясняют эксперты, обойти эмбарго в КНДР не так сложно — машину могли пригнать с территории Китая, который не слишком горит желанием помогать США поддерживать санкционный режим.

На недавнюю встречу с госсекретарём США Майком Помпео в Пхеньяне северокорейский лидер Ким Чен Ын приехал на новеньком Rolls-Royce, сообщает The Daily Telegraph. По мнению издания, появившись на роскошном автомобиле иностранного производства, глава Северной Кореи явно продемонстрировал своё пренебрежение международными санкциями.

В «угольно-чёрной» машине, на которой прибыл вождь КНДР, журналисты узнали Rolls-Royce благодаря логотипу на колёсах. Как отмечает газета, пока неясно, как именно автомобиль попал в Пхеньян, несмотря на санкции, под которые попали и дорогие автотранспортные средства.

«Санкционный режим превратился в какой-то фарс», — комментирует профессор международных отношений японского филиала Университета Темпл Роберт Дужаррич.

В последнее время, отмечая позитивные изменения в ситуации на Корейском полуострове, Россия и Китай всё активнее настаивают на ослаблении санкций, действующих в отношении Пхеньяна. Южная Корея тоже заявила о том, что рассматривает вопрос о смягчении санкционного режима. Но США категорически против — Америка считает, что санкции должны быть сняты лишь в тот момент, когда процесс ядерного разоружения Северной Кореи будет необратим.

Впрочем, по словам Роберта Дужаррича, существующие санкции обойти не так уж и сложно. К примеру, кто-нибудь из Северной Кореи может приобрести автомобиль у официального поставщика Rolls-Royce в Лондоне, затем организовать доставку в Китай, и уже оттуда машину перегонят через границу. В конце концов, хотя автомобиль и стоит больше £300 000, это не военная техника, поэтому лишних вопрос не вызывает.

Как подчёркивает аналитик, китайские власти, будучи главными союзниками Северной Кореи, не будут поднимать шум вокруг дорогостоящего автомобиля, даже если им известно, что он предназначен Ким Чен Ыну.

«В любом случае, ясно, что санкции начинают ослабевать, и ни Китай, ни Россия из своих собственных соображений не будут помогать США их сохранить», — объясняет Дужаррич.