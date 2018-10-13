N-TV: Польша и Европа не сошлись в представлениях об основных правах человека

Вслед за противоречащей европейским ценностям судебной реформой Варшава совершила ещё один выпад в сторону Брюсселя, сообщает N-TV. В этот раз Польша и ЕС разошлись в представлениях об основных правах человека. Польские власти наложили вето на соответствующую хартию, настояв на том, чтобы помимо «представителей ЛГБТ, детей, мигрантов и женщин» в неё включили христиан и евреев.
Отношения Польши и ЕС складываются не лучшим образом, сообщает N-TV. Причиной этому послужила судебная реформа Варшавы, которая противоречит основным ценностям ЕС. Теперь же национал-консервативные власти совершили ещё один «выпад» в сторону Брюсселя.
Они наложили вето на принятие Европейской хартии об основных правах. Варшаву смутило, что в тексте нет отдельного упоминания о дискриминации в отношении христиан и евреев, а только общих религиозных групп. Министр юстиции Польши Збигнев Зёбро настоял на том, чтобы их права защищались так же, как и «представителей ЛГБТ, детей, мигрантов и женщин».
Как сообщают наблюдатели, на заседании министров юстиции ЕС сложилась напряжённая атмосфера. Некоторые сочли «позором», что страны ЕС не смогли выработать общую позицию в вопросе основных прав человека. «Это беспрецедентный случай», — говорили другие.
Хартия об основных правах принимается Европейским союзом каждый год, поясняет автор статьи. В ней говорится о таких общих для всех стран ЕС ценностях как демократия, свобода и право, а также содержатся итоги по ситуации с основными правами человека в Европе. Для её принятия необходимо единогласное решение, которого не удалось достигнуть из-за позиции Польши.
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