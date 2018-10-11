GW: минобороны Польши обещало новые танки, но в итоге «отреставрирует» Т-72

Польша хочет возвратить к службе танки T-72, которые еще пять лет тому назад были признаны совсем устаревшими и несоответствующими стандартам современного поля сражения, пишет польский журналист Павел Вронский. В издании Gazeta Wyborcza он подчёркивает, что некоторые из них ещё помнят военное положение, поэтому эксперты шутят, что их будут не модернизировать, а скорее реставрировать.

Год назад замминистра национальной обороны Томаш Шатковский объявил, что в Войске Польском появится четвертая дивизия, оснащённая современными европейскими танками, которые совместно должны будут произвести Германия и Франция. Сейчас Министерство национальной обороны информирует, что хочет отремонтировать около 300 старых танков Т-72, пишет в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Павел Вронский.





«Требования современного боя указывают на необходимость оснащения Вооруженных Сил Польши средствами борьбы, способными к поражению разнородных вооружений противника, а также обладающих значительной способностью защиты солдат. Танк Т-72 оказался в этом смысле эффективным, особенно после проведения модернизации», — написал замминистра обороны Войцех Скуркевич.

По мнению автора, это заявление служит окончательным подтверждением того, что Польша хочет возвратить к службе танки, которые еще пять лет тому назад были признаны совсем устаревшими и несоответствующими стандартам современного боя. Парадоксально, что последние танки должны были быть сняты со службы в 2018 году, подчёркивает Вронский.

О том, что с Т-72 что-то происходит, информировало в июне издание Rzeczpospolita, когда оказалось, что машины, предназначенные для продажи были выведены из реестра агентства военного имущества. После этого тогдашний замминистра Себастьян Хвалек заявлял, что предприятия хотят модернизировать 318 танков Т-72. На их основе будет создано 5 новых батальонов по 58 танков плюс дополнительные машины. Сейчас другой замминистра Скуркевич говорит о 300 танках, но при этом информирует, что в распоряжении польской армии остаются только 257 машин. А это означает то, что возможно модернизировать будут также и машины, взятые из агентства военного имущества.

Решение Министерства национальной обороны было с удивлением воспринято частью специалистов. Генерал Павел Новак, который в прошлом отвечал за модернизацию вооруженных сил и ставил на вооружение бронетранспортеры «Росомак», в твиттере пошутил, что может речь идёт не о модернизации, а о реставрации. Танк Т-72 в польской версии имеет слабый панцирь, слабый двигатель на 850 лошадей и устаревшую систему управления огнем. И что самое плохое — во время сражений ночью он служит прекрасной целью, из-за так называемой активности приборов ночного видения. Конечно, они помогают заметить цель в темноте, но вместе с тем в момент их включения они сообщают противнику: «внимание, я здесь», отметил автор.

«Кроме того, шесть танков помнит еще военное положение, потому что тогда их произвели», — добавляет он.

Неудачей закончились также попытки производства «Гепарда», работы над которым отменило Министерство национальной обороны во времена ПИС. Замминистра Томаш Шатковский определил его как «танкоподобное изделие», продолжает журналист.

Два года тому назад Министерство национальной обороны объявило, что Польша примет участие во французско-немецком проекте создания танка нового поколения, соединяющем достоинства танков «Леопард» и «Леклерк». Однако прототип этого танка должен появится только через четыре-шесть лет, к тому же французы и немцы вовсе не говорят о сотрудничестве с Польшей, резюмирует в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Павел Вронский.