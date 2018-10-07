Sankei Shimbun: русские халатно относятся к деньгам

Японского журналиста издания Sankei Shimbun, который является специальным корреспондентом в Москве, очень огорчает то, как русские относятся к деньгам. Как пишет он в материале для своего издания, иногда официанты не приносят сдачу, а продавцы ругаются, когда пытаешься расплатиться в магазине крупной купюрой.

Японский журналист Юити Онода уже месяц живёт и работает в Москве и начинает привыкать к работе и жизни в этом городе. Однако, как пишет он в статье для Sankei Shimbun, он всё ещё испытывает напряжение, и зачастую отличающиеся от Японии обычаи приводят его в недоумение, и один из примеров касается денег.

Как пишет журналист, однажды счёт за обед составил примерно 550 рублей. Он заплатил официанту 600 рублей, однако сдачу тот не дал, и при этом начал заниматься другой работой. Онода спросил его о сдаче, на что он ответил: «Я подумал, что это было на чай».

«Я уважаю культуру чаевых, но мне кажется, это ненормально, если решают за тебя», — пишет автор Sankei Shimbun.

В другой день, расплачиваясь в небольшом магазине, он вручил пятитысячную купюру, и был отчитан кассиром: «У меня нет сдачи. Это ненормально!».

«Я не знаю, это обман или следствие русской культуры: россиянам просто лень рассчитывать мелочь, однако начинаешь скучать по Японии, где к деньгам относятся крайне нервно», — отмечает Юити Онода.

Как заключает японский журналист, писатель Рётаро Сиба дал следующее определение культуре: «Это — место, где выросший в определенной среде человек, может чувствовать себя спокойно, сам не осознавая этого». И, в соответствии с данным утверждением, Онода считает, что его напряжение и тоска по Японии — это проявление того, что он пока ещё не привык к русской культуре.

«Поскольку я — специальный корреспондент, мне такое непозволительно. Я должен погрузиться в Россию настолько, что когда вернусь в Японию, она должна показаться мне слишком мелочной и неприятной», — заключает корреспондент Sankei Shimbun.