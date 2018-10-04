WSJ: «проблема приставаний на собачьих площадках» — пранкеры показали абсурдность научных изысканий в США

Чтобы показать, как сильно академические круги США зациклены на модных левацких идеях, учёные Джеймс Линдси, Питер Богоссиан и Хелен Плакроуз, под псевдонимами написали ряд лженаучных статей на абсурдную тематику и отправили солидным журналам. Издателям работы о культуре «сексуального насилия» среди собак и бодибилдиге для полных бредовыми не показались, а некоторые даже похвалили несуществующих авторов за свежие идеи, пишет The WSJ.

«Уже само существование ежемесячного издания, посвящённого «феминистской географии», — признак того, что что-то пошло не так в академическом мире», — пишет обозреватель The Wall Street Journal Джиллиан Кей Мелчиор.

Речь идёт о научном журнале Gender, Place & Culture («Гендер, место и культура»), который в мае опубликовал работу, автор которой утверждает, что на протяжении года наблюдала за «сексуальным насилием» у собак в парках города Портленд. И хотя автор исследования Хелен Уилсон признаёт, что её собственная «антропоцентричная система координат» несколько усложняет вынесение объективной оценки о понятии «взаимного согласия» у животных, она называет собачьи площадки «рассадниками «культуры сексуального насилия» и призывает внимательнее относиться к тому, как к собакам относятся на основе их пола и гомосексуальных наклонностей.

Как отмечает автор статьи, она не могла пройти мимо столь «нелепого исследования», тема которого зародила в ней определённые подозрения. И не напрасно. Сперва в июле выяснилось, что Хелен Уилсон, утверждающая, что у неё докторская степень в сфере феминистических исследований, не является выпускницей ни одного вуза, у которого есть подобная программа. Потом в августе Gender, Place & Culture заявил, что не смог подтвердить личность Уилсон, однако убирать её работу со своего сайта пока не стал.

Тогда в дело решила вступить сама Джиллиан Мелчиор. Она написала электронное письмо «Хелен Уилсон», на которое ответил доктор математических наук Джеймс Линдси, один из реальных авторов исследования о собачьих площадках. Линдси признался: всё это было шуткой, на которую повелись Gender, Place & Culture и десяток других солидных изданий, которые опубликовали ряд псевдонаучных работ, написанных математиком в соавторстве с доцентом философии Портлендского университета Питером Богоссианом и специалистом по английской литературе и истории и редактором Areo Magazine из Лондона Хелен Плакроуз.

Несмотря на то, что все трое называют себя «тяготеющими к левым либералами», они весьма критично настроены в отношении «основанных на социальном недовольстве исследований», захвативших американский академический мир. «На мой взгляд, некоторые аспекты научной деятельности в США исказились», — подчёркивает Богоссиан. Сегодня в Америке любой, кто рискнёт усомниться в исследовании, посвящённом проблемам самобытности, привилегированности определённых групп и угнетения других, рискует столкнуться с обвинениями в нетерпимости и узости взглядов.

По данным Мелчиор, с августа 2017 года Линдси, Богоссиан и Плакроуз написали 20 лженаучных работ и отправили их в различные издания под различными псевдонимами. Журналы приняли всего семь статей, четыре из которых впоследствии были опубликованы.

И хотя, как подчёркивает The Wall Street Journal, подобные выходки со стороны представителей науки неэтичны, «трио» настаивает, что рассматривает свой пранк как один из методов исследования, целью которого было вскрыть правду о научном сообществе и царящей в нём пристрастной культуре. «Это называется этнография. Мы рассматриваем определённую культуру», — объясняет Хелен Плакроуз.

Подводя итоги своего проекта, Линдси написал, что каждая работа «сочетала в себе стремление понять саму сферу исследования с попытками опубликовать абсурдные и пользующиеся популярностью политические идеи в виде полноправного научного исследования». В своих статьях для доказательства лженаучных утверждений авторы использовали цитаты из десятков реальных работ.

В одной из своих статей, опубликованной в апреле в журнале Fat Studies («Исследования о жире»), «трио» учёных пранкеров утверждает, что явление бодибилдинга обделяет в правах полных людей, поскольку подразумевает построение исключительно мускулистого и стройного тела. Взамен авторы предложили задуматься о культуре «построения полного тела». В другой статье в Journal of Poetry Therapy («Журнал поэтической терапии») авторы анализировали шесть стихотворений, которые были искусственно сгенерированы с помощью специальной программы и подверглись лёгкой редактуре. Редакторы изданий утверждают, что эти работы отправлялись на вычитку коллегам и никто не заподозрил статьи в лженаучности. Журнал Affilia, опубликовавший у себя статью о женской солидарности и феминизме под названием «Наша битва — это моя битва», которая сдержала в себе переписанный отрывок из «Майн кампф» Адольфа Гитлера, вовсе отказался от комментариев.

Авторы проекта уверены, что чрезмерная заточенность на определённую проблематику, рассматриваемую под определённым углом, во многих случаях сводит научную деятельность к абсурду. Да, их работы были «идиотскими» — только не более идиотскими, чем другие исследования, публикуемые в тех же изданиях. На полном серьёзе эти журналы печатали статьи о том, чем питаются белки, с точки зрения феминисток, а также о посвящённом проблемам бедности перформансе, во время которого женщина «в присутствии дохлой крысы готовила на сцене горячий шоколад». При этом, как уверяют авторы лженаучных работ, в некоторых своих статьях они специально допускали грубые и абсурдные неточности, но симпатии к тематике исследования были настолько сильны, что дополнительных вопросов ни у кого не возникало.

Среди прочих идей, находящих отклик у сторонников модных левацких идей о социальной справедливости, в своих работах авторы проекта предлагали профессорам разделить студентов по расовым, половым, классовым и прочим признакам и намеренно начать плохо обращаться с самыми «привилегированными», не давая им слово, заставляя сидеть на полу и носить цепи на запястьях и лодыжках. Ещё одно исследование доказывало, что юмор и сатиру следует использовать только в целях защиты социальной справедливости, но никак не против.

За такой масштабный академический пранк «шутникам» грозят трудности в научной среде и, возможно, даже увольнения, но они ни о чём не жалеют. «Для нас перспектива того, что пристрастные исследования и дальше будут оказывать влияние на образование, СМИ, политику и культуру, куда страшнее, чем всё, что может с нами из-за этого случиться», — заявил Линдси.