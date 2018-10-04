20 minutes: на выборах в Квебеке победили противники иммиграции

Новый премьер-министр Квебека Франсуа Лего намерен уменьшить поток иммигрантов в канадскую провинцию, сообщает 20 minutes. По словам Лего, Квебек будет принимать тысячи иммигрантов каждый год, но будет делать это «таким способом, который будет способствовать интеграции». Как отмечает издание, для новых граждан будут также введены тесты на знание квебекских ценностей и французского языка.
Новый премьер-министр Квебека Франсуа Лего намерен уменьшить поток иммигрантов в канадскую провинцию, но при этом отрицает какую-либо связь с Марин Ле Пен, сообщает 20 minutes.
«Я отрицаю какую-либо связь с Марин Ле Пен. Жители Квебека гостеприимны и великодушны. Мы будем принимать тысячи иммигрантов каждый год, но мы будем это делать таким способом, который будет способствовать интеграции. Мы будем принимать меньше иммигрантов, но мы будем о них заботиться», — написал в своём аккаунте в Twitter Лего.
Как отмечает издание, лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен с радостью встретила новость о победе на выборах в канадской провинции «Коалиции за будущее Квебека» — партии, основанной Франсуа Лего. Ле Пен отметила в Twitter, что «жители Квебека проголосовали за меньшее количество иммигрантов».
Новый премьер-министр Квебека выступает за более жёсткую иммиграционную политику. По его мнению, иммиграция угрожает французскому языку Квебека. Лего предлагает снизить количество принимаемых иммигрантов и беженцев с 52 тыс. до 40 тыс. в год, а также ввести для новых граждан тесты на знание квебекских ценностей и французского языка.
На следующий день после победы его партии, которая требует больше автономии для своей провинции, Франсуа Лего подчеркнул, что Квебек продолжит принимать «больше иммигрантов, чем США или Франция», пишет 20 minutes.
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