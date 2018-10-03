Лучше один раз увидеть: обозреватель Forbes приехал в Россию и нашёл возможности для бизнеса

До поездки в Москву журналист Forbes считал, что Россия — не лучшее место для ведения бизнеса, однако его опасения не подтвердились. Пообщавшись со специалистами и бизнесменами, автор статьи понял, что, хотя и существуют некоторые проблемы, экономическая обстановка в стране позволяет вести бизнес, поскольку Россия — это большая экономика с хорошо образованными работниками.

Хотя Россия и не идеальное место для ведения бизнеса, обстановка в стране гораздо лучше, чем многие представляют на Западе. Как пишет обозреватель Forbes Билл Конерли, сегодня к руководству бизнесом на смену людям, выросшим в советскую эпоху, приходят люди, выросшие в постсоветские времена, и в отношении многих аспектов жизни страны взгляды изменились, и это является лучшим аргументом в пользу наличия возможностей в стране.

Как продолжает автор статьи, когда-то была популярна старая советская шутка: «Они делают вид, что платят нам, а мы делаем вид, что работаем». Однако сейчас компании более конкурентоспособны, поскольку ориентируются на производительность и эффективность. Один руководитель компании рассказал автору статьи, что сегодня упор делается на эффективность, на избавление компаний от балласта в виде неэффективных работников. Подразумевается, что если вам для российского офиса нужны услуги или товары, вы сможете найти их по приемлемой цене.

«Персонал очень хорошо образован, Россия в этом отношении уступает лишь Канаде, где по статистике ОЭСР самый высокий процент населения с высшим образованием. Рабочая сила в России по сравнению со многими азиатскими странами дорогая, но она дешевле по сравнению с любой другой западноевропейской страной», — пишет Конерли.

Однако в России существуют и проблемы. Бизнес в стране основан на традиционной конкурентной борьбе не за политическую поддержку, а по цене и качеству. Один российский предприниматель, работающий в сфере высоких технологий, который также ведет бизнес по всему миру, рассказал журналисту Forbes, что грамотные российские программисты не решаются размещать свои стартапы в России, поскольку интеллектуальную собственность могут запросто захватить конкуренты, имеющие связи с влиятельными политиками. Поэтому утечка мозгов, в рамках которой из страны уезжают ведущие российские математики и специалисты по вычислительной технике, отчасти связана с отсутствием стартапов в стране, а также с огромными возможностями за рубежом.

Кроме того, существуют проблемы и в сфере образования. Хотя высшее образование широко распространено, некоторые ставят под сомнение его качество. Лучшие студенты со всей России едут в лучшие университеты Москвы и мира, однако российские второстепенные университеты гораздо слабее, чем в других странах. Российские аналоги университетов штата Северная Каролина или Орегон по уровню и качеству образования намного ниже, чем в других развитых странах.

Что же касается санкций, введённых Дональдом Трампом, то они не оказали особого воздействия на экономику страны. Как писала газета The Washington Post, санкции замедлили рост российской экономики и привели к сокращению достатка и возможностей городского среднего класса, но, учитывая низкий уровень безработицы и инфляции, они пока не возымели достаточного действия, чтобы нарушить фундаментальную экономическую стабильность в стране. Поэтому, как считает автор статьи, финансовые ограничения повлияют на международную торговлю, но сделки внутри России будут неограниченными, поэтому иностранные компании, рассматривающие вопрос о ведении бизнеса в России, должны внимательно следить за санкциями, поскольку ситуация быстро меняется.

Как заключает журналист Forbes, в России есть возможности для ведения бизнеса, поскольку это большая экономика с хорошо образованными работниками. В стране больше всего в мире недорогой рабочей силы из числа специалистов с высшим образованием. Однако чем больше компания связана с Россией из-за крупных затрат или расходов на приобретение активов, тем большую опасность для ведения бизнеса представляет коррупция. Однако для компании, которая может уйти из страны без особых затрат, проблема коррупции, по всей вероятности, разрешима.