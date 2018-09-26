Washington Times: власти не справляются с мигрантами — каждый девятый живёт в США незаконно

По данным последнего исследования специалистов Йельского университета, количество нелегальных мигрантов в США может составлять от 16 до 30 млн человек и втрое превышать официальные оценки, сообщает The Washington Times. Если эти сведения окажутся достоверными, значит власти США справляются с задачей поимки нелегалов гораздо хуже, чем представлялось ранее, заключает издание.

Учёные Йельского университета опубликовали результаты исследования, согласно которым, реальное число нелегальных иммигрантов в США превышает расчёты демографов втрое, передаёт The Washington Times. По мнению специалистов, вопреки «традиционным расчётам», утверждающим, что в стране незаконно проживают около 11 млн человек, в действительности их численность составляет от 16 до 30 млн.

«Если эти цифры достоверны, они означают, что власти хуже справляются с поимкой нелегальных мигрантов, чем представлялось, а также, что каждый девятый из живущих в США находится здесь незаконно», — отмечает издание.

Как подчёркивает газета, количество мигрантов, находящихся в США нелегально, всегда было «чувствительным» вопросом, острота которого после избрания президентом Дональда Трампа только возросла. О том, что число нелегальных мигрантов в стране может достигать 30 млн, Трамп говорил ещё в период своей избирательной кампании 2016 года. Эти заявления были тогда опротестованы «факт-чекерами», ссылавшимися на результаты традиционных демографических исследований.

Как поясняет издание, большинство демографов в своих вычислениях используют так называемый «остаточный метод»: по данным Бюро переписи населения США, из общего количество людей, имеющих иностранное происхождение, вычитается число приезжих, легально проживающих в стране. Остаток принимают за количество нелегальных мигрантов. Однако по мнению авторов нового исследования, подобный подход охватывает лишь тех, кто открыто признаёт своё иностранное происхождение и не учитывает стремления нелегальных мигрантов оставаться в тени.

Оценив предположительное количество приезжих, прибывавших в США на незаконных основаниях в течение многих лет и сравнив его с числом депортированных, покинувших страну или скончавшихся, учёные пришли к собственным выводам.

Однако, как отмечает WT, публикация работы йельских специалистов вызвала шквал критики со стороны сообщества демографов. Специалисты по миграционным процессам отметили, что выбранная учёными модель не учитывает «циклической» и «краткосрочной» миграции мексиканцев в США. Кроме того, по словам демографов, цифры, озвученные в докладе, не подтверждаются другими записями, в том числе, о количестве рождённых, умерших и посещающих учебные заведения. Хотя эксперты в области вопросов миграции признают возможную неточность официальных оценок, по их словам, расхождения могут быть в пределах 1—2 млн человек.