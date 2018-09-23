Помпео: от России нет толку ни на Украине, ни в Сирии

В интервью телеканалу NBC госсекретарь США Майк Помпео заявил, что не видит пользы от действий России на Украине и в Сирии. При этом Помпео подчеркнул, что президент США Дональд Трамп пытался наладить отношения с Россией, но ему это так и не удалось.
Справедливо ли сказать, что от русских, похоже, нет толку ни на одном направлении?
МАЙК ПОМПЕО, государственный секретарь США: Весьма справедливо. И это крайне прискорбно, потому что у нас есть общие интересы в некоторых сферах. Я тесно взаимодействовал с ними по вопросам борьбы с терроризмом. Есть различные места в мире, в которых наши интересы пересекаются, но, определённо, не ценности. В этом Россия сильно отличается от нашей страны.
От них оказалось не много пользы на Украине, в Сирии. Вы показали это. На этой неделе мы ввели санкции против Китая в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций», который, опять же, был принят в попытке дать отпор злонамеренным действиям России по всему миру. Президент (США Дональд Трамп. — ИноТВ) пытался наладить отношения и изменить ситуацию, но, по крайней мере пока, мы не добились успеха.
Похоже на ситуацию с хорошим и плохим полицейским. Вы в ней плохой полицейский, госсекретарь. А может, вы реалист в вопросе России. А президент пытается играть хорошего полицейского. Это не работает?
МАЙК ПОМПЕО: Мне кажется, ситуация здесь иная. Думаю, это неверное построение вопроса.
Вы не согласны?
МАЙК ПОМПЕО:Мне кажется, мы оба пытаемся быть полицейскими, которые защищают Америку, и я считаю, что нам это удаётся.
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