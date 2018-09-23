Помпео: от России нет толку ни на Украине, ни в Сирии

11:48 Марадона поможет пострадавшим от наводнения в Мексике Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона, который ныне возглавляет мексиканский клуб «Дорадос де Синалоа», выразил слова поддержки пострадавшим от наводнения в штате Синалоа.

11:42 В Минобороны назвали враждебными действия ВВС Израиля в отношении Ил-20 Враждебные действия ВВС Израиля в отношении российского самолёта Ил-20 выходят за рамки цивилизованного построения отношений. Об этом заявил представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

11:38 Ирак осудил теракт на военном параде в Иране МИД Ирака выступил с осуждением теракта на военном параде в иранском городе Ахваз, заявил представитель внешнеполитического ведомства Ахмад Махджуб.

11:26 Хэй считает, что Поветкин проиграл Джошуа из-за возраста Бывший чемпион мира по боксу в двух весовых категориях британец Дэвид Хэй прокомментировал победу своего соотечественника Энтони Джошуа над россиянином Александром Поветкиным.

11:25 Минобороны России: вина за крушение Ил-20 полностью лежит на ВВС Израиля Вина за крушение российского самолёта Ил-20 целиком лежит на израильских ВВС и тех, кто принимал решения о «такого рода деятельности», заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

11:23 На Украине отключили второй энергоблок Запорожской АЭС На Украине от сети отключили второй энергоблок Запорожской атомной электростанции из-за проблем с трубопроводом.

11:17 Минобороны: Израиль в случае с Ил-20 ввёл в заблуждение российскую сторону Введение в заблуждение израильской стороной относительно района несения ударов в Сирии не позволило вывести российский Ил-20 в безопасное место, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

11:13 Госкомтелерадио Украины запретил ввоз в страну пяти книг из России Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) отказал в выдаче разрешений на ввоз с российской территории пяти книг.

11:13 Нигматуллин сделал прогноз матча «Зенит» — «Локомотив» Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин сделал прогноз матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом».

11:06 Минобороны России: Израиль в случае с Ил-20 нарушил договорённости 2015 года В Минобороны России заявили, что Израиль заблаговременно не оповестил российскую сторону о проведении своей операции в Сирии, когда был сбит самолёт Ил-20, тем самым нарушив договорённости между двумя странами от 2015 года.

10:58 В Греции произошёл пожар в здании университета В центральном здании Университета Крита в греческом городе Ираклион возникло возгорание.

10:53 Бивол считает, что нельзя критиковать Поветкина за поражение от Джошуа Россиянин Дмитрий Бивол, чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлом весе, прокомментировал поражение соотечественника Александра Поветкина от британца Энтони Джошуа.

10:48 Самолёт Delta Air Lines экстренно сел в Японии Самолёт американской компании Delta Air Lines совершил экстренную посадку в токийском аэропорту Нарита.

10:30 Реванша между Поветкиным и Джошуа не будет Руководитель промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил, что поединка-реванша между россиянином Александром Поветкиным и британцем Энтони Джошуа ожидать не стоит.

10:26 Рухани рассказал о причастных к теракту в Ахвазе странах Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что США и «одна из стран Персидского залива» причастны к нападению, которое было совершено на военном параде в Ахвазе.

10:14 Тренер Талалаев сказал, что Дзюба виноват в поражении «Спартака» от «Рапида» Главный тренер армянского «Пюника» Андрей Талалаев назвал виновных в поражении московского «Спартака» от австрийского «Рапида» (0:2) в матче группового этапа Лиги Европы.

10:13 В Швейцарии проведут референдум по вопросам продовольствия В Швейцарии собираются провести референдум по вопросам ужесточения контроля качества продовольствия и поддержки отечественного производителя.

09:57 Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у острова Гуам в Тихом океане Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,4 у острова Гуам в Тихом океане.

09:57 Усик: поединок между Джошуа и Поветкиным был потрясающим Абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе украинский боксёр Александр Усик поделился впечатлениями от боя между россиянином Александром Поветкиным и британцем Энтони Джошуа.

09:44 Der Spiegel рассказало о налоговом мошенничестве на Украине Немецкое издание Der Spiegel сообщило, что украинский бюджет теряет миллиарды евро из-за налогового мошенничества.

09:36 Почти 35% избирателей проголосовали к 15:00 на выборах в Хабаровском крае Почти 35% избирателей Хабаровского края к 15:00 (08:00 мск) проголосовали во втором туре выборов губернатора региона, заявили в крайизбиркоме.

09:36 Рябинский назвал Поветкина одним из самых жёстких соперников в карьере Джошуа Вице-президент Федерации профессионального бокса России Андрей Рябинский прокомментировал поражение россиянина Александра Поветкина от британца Энтони Джошуа в поединке за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в тяжёлом весе.

09:22 Монсон уверен в победе Нурмагомедова в поединке с Макгрегором Американский боец смешанных единоборств и депутат Красногорского городского округа Московской области Джефф Монсон сделал прогноз на поединок за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

09:14 Адвокат Трампа рассказал об опасности Ирана Адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил, что Иран в настоящий момент представляет собой одну из главных угроз в мире.

09:02 СМИ: Израиль опасается ответных действий России после крушения Ил-20 Ответные действия России после крушения Ил-20 в результате действий израильской стороны могут привести к тому, что Израилю «обрежут крылья» и ограничат зоны полёта самолётов в Сирии, пишет израильское издание Haaretz.

08:56 Джошуа выразил уважение Поветкину после боя Британский боксёр Энтони Джошуа выразил уважение россиянину Александру Поветкину после поединка за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в тяжёлом весе.

08:45 Поветкин: рано задавать вопросы о завершении карьеры Российский боксёр Александр Поветкин прокомментировал поражение от британца Энтони Джошуа в поединке за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в тяжёлом весе.

08:34 МИД Украины: Венгрия отказывается менять название «уполномоченный по Закарпатью» Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Венгрия, которая решила назначить своего представителя в Закарпатской области, отказалась менять название его должности и собирается сохранить прежнее — «уполномоченный министр по Закарпатью».

08:32 Тренер сборной России по волейболу Шляпников: мы сделали большой шаг к финалу Главный тренер мужской сборной России по волейболу Сергей Шляпников прокомментировал победу над национальной командой Италии в матче второго тура второго группового этапа чемпионата мира, который проходит в Болгарии и Италии.

08:19 Поветкин рассказал о своём состоянии после нокаута от Джошуа Российский боксёр Александр Поветкин рассказал о состоянии своего здоровья после поражения от британца Энтони Джошуа.

08:10 Во Владимирской области начался второй тур выборов губернатора Избирательные участки открылись в 08:00 в воскресенье, 23 сентября, во Владимирской области для голосования на втором туре выборов губернатора.

08:10 «Детройт» в овертайме обыграл «Бостон» в предсезонном матче НХЛ благодаря шайбе Свечникова «Детройт Ред Уингз» в овертайме одержал победу над «Бостон Брюинз» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

07:55 К 12:00 в Хабаровском крае проголосовали более 20% избирателей На губернаторских выборах в Хабаровском крае по состоянию на 12:00 (05:00 мск) проголосовали 20% избирателей, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу избирательной комиссии края.

07:53 В МЧС предупредили о неблагоприятных погодных условиях в Москве В МЧС Москвы предупредили жителей и гостей столицы о грозе, дожде и сильном ветре.

07:31 В ЛНР заявили о трёх случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки В представительстве самопровозглашённой Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что украинская сторона трижды за сутки обстреляла территорию ЛНР. Об этом сообщает РИА Новости.

07:15 Штабы Шпорта и Фургала подали в избирком жалобы на нарушения в ходе выборов В региональный избирком поступили жалобы от штабов кандидатов на пост губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта, выступающего от партии «Единая Россия», и Сергея Фургала от ЛДПР. Об этом сообщает РИА Новости.

07:03 Защите Бутиной пришлось оправдываться перед судом Роберту Дрисколлу, адвокату Марии Бутиной, пришлось оправдываться перед судом за запрос документов у Американского университета, где училась обвиняемая, сообщает РИА Новости, ссылаясь на базу судебных документов.

06:30 В Китае ввели в эксплуатацию высокоскоростную железную дорогу В Китае по высокоскоростной железнодорожной ветке Гуанчжоу — Шэньчжэнь — Гонконг запустили первый поезд. Об этом сообщает пресс-служба правительства специального административного района Гонконг.

06:16 ЦИК отметила хорошую подготовку Хабаровского края ко второму туру выборов Секретарь Центральной избирательной комиссии Майя Гришина отметила хорошую подготовку ко второму туру выборов губернатора Хабаровского края. Об этом сообщает РИА Новости.

05:55 Краснодар получил сертификат о статусе города-миллионника Мэру Краснодара Евгению Первышеву на праздновании 225-летия города вручили от управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю сертификат, официально подтверждающий для Краснодара звание миллионника. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

05:29 Администрация США подготовила инициативу по ужесточению выдачи грин-карт В администрации президента Соединённых Штатов Дональда Трампа подготовили инициативу, направленную на ужесточение выдачи грин-карт и виз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренней безопасности США.

05:07 В Мексике оценили ущерб от тропического шторма Тропический шторм «19-Е» причинил ущерб имуществу около 170 тыс. человек в мексиканском штате Сонора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства штата.

04:48 Избранный президент Мексики не желает конфронтации с США Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что не хочет конфронтации с Соединёнными Штатами, сообщает РИА Новости.

04:32 СМИ: Российские предприниматели из-за санкций возвращаются к вложениям в национальные банки В связи с новыми санкциями Соединённых Штатов российские бизнесмены вынуждены переводить свои активы в национальные банки. Об этом сообщает Bloomberg.

04:05 МИД Ирана вызвал послов трёх стран ЕС в связи с терактом в Ахвазе Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Бахрам Касеми вызвал глав дипломатических миссий Дании, Нидерландов и временного поверенного в делах Великобритании на встречу в связи с терактом, произошедшим на военном параде в городе Ахваз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство IRNA.

03:30 Пираты похитили 12 человек у берегов Нигерии У берегов Нигерии пираты похитили 12 человек с сухогруза «Гларус» швейцарской компании Massoel Shipping. Об этом сообщает телеканал Sky News, ссылаясь на заявление компании.

03:14 СМИ: Команда Мэй начала готовиться к досрочным парламентским выборам в Британии Команда премьер-министра Великобритании Терезы Мэй начала готовиться к проведению досрочных парламентских выборов, которые состоятся в ноябре. Об этом сообщает газета The Sunday Time со ссылкой на двух приближённых к Мэй высокопоставленных чиновников.

02:45 Опрос: только 5% украинцев высказались за переизбрание Порошенко на второй срок По результатам исследования, проведённого телеканалом NewsOne, только 5% украинцев хотели бы второй раз видеть Петра Порошенко на посту президента Украины.

02:24 Генсек ООН выразил соболезнования иранскому народу в связи с терактом на параде Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования семьям погибших при террористической атаке, произошедшей во время военного парада в иранском городе Ахваз. Соответствующее сообщение размещено на сайте пресс-службы Генсека ООН.