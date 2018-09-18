«Это норма»: швейцарские политики призвали не беспокоиться из-за российских шпионов

Для швейцарских политиков большое количество российских шпионов в их стране не стало сюрпризом, пишет Blick. «К сожалению, это абсолютно нормально, и этим определённо занимается не одна Россия», — заявила депутат Национального совета Сюзанна Лойтенеггер Оберхольцер, напомнив, что и швейцарские спецслужбы действуют «в серой зоне».

У России в Швейцарии очень много дипломатов, однако не все из них занимаются исключительно международными отношениями, пишет Blick. Недавно двоих разоблачили как агентов под прикрытием: они собирались шпионить за химической лабораторией в Шпице, где исследовались образцы «Новичка» из Солсбери, а также за европейским представительством Всемирного антидопингового агентства в Лозанне, где проходят закрытые заседания, на которых обсуждается система государственного допинга в России.

Швейцарские спецслужбы утверждают, что каждый четвёртый российский дипломат в Швейцарии — шпион. Берн призвал Москву немедленно прекратить любую шпионскую деятельность на территории страны.

Однако депутаты Национального совета, занимающиеся вопросами внешней политики, призывают успокоиться. «То, что в Швейцарии, поддерживающей большое количество международных связей, работает много сотрудников спецслужб, — это, к сожалению, абсолютно нормально, и этим определённо занимается не одна Россия», — подчеркнула депутат Национального совета Сюзанна Лойтенеггер Оберхольцер. По её словам, спецслужбы всегда действуют «в серой зоне», в том числе и швейцарские.

Наличие в Швейцарии большого количество российских шпионов не стало сюрпризом и для Элизабет Шнайдер-Шнайтер, главы внешнеполитического комитета в Национальном совете. По её словам, в Швейцарии собрались агенты со всего мира: «Предотвратить взаимный шпионаж невозможно, а в эпоху глобализации и развития цифровых технологий он становится только активнее».