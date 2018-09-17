Газета Mirror сообщила о ещё двух россиянах — помощниках «отравителей из Солсбери»

Британские следователи подозревают, что вместе с подозреваемыми Петровым и Бошировым в операции в Солсбери могли быть задействованы ещё двое россиян, сообщает Daily Mirror. По словам анонимного источника издания, один из них мог быть врачом, следившим, чтобы подозреваемые не отравились сами, а второй — «куратором из посольства», в чьи обязанности входила защита отравителей.
Британские следователи, ведущие расследование инцидента в Солсбери, полагают, что подозреваемых в отравлении сопровождали ещё два россиянина, передаёт Daily Mirror со ссылкой на анонимный источник в правительстве Великобритании.
Издание отмечает, что речь идёт о медике, которого условно называют «доктор Новичок», а также о четвёртом человеке, «кураторе из посольства», в чьи обязанности входила защита Александра Петрова и Руслана Боширова.
При этом предполагается, что задачей врача было контролировать всю операцию и не допустить отравления самих исполнителей покушения на Сергея Скрипаля. Кроме того, в случае необходимости он должен был оказать помощь отравителям, для того чтобы избежать привлечения полиции и британских врачей.
Источник издания уточнил, что, возможно, Петров и Боширов встретились с двумя другими подозреваемыми после регистрации в гостинице City Stay Hotel в Восточном Лондоне.
Вместе с тем другие собеседники издания сообщили, что благодаря программе, которой оснащены камеры видеонаблюдения, позволяющей сопоставить лица с фото из паспортной базы, британской полиции стали известны данные настоящих документов Петрова и Боширова.
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