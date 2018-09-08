Le Figaro: Франция обвиняет Россию в «маленькой звёздной войне»

Министр обороны Франции Флоранс Парли рассказала, как около года назад российский спутник якобы слишком приблизился к французскому и пытался перехватить его сигнал. Как отмечает Le Figaro, о создании отдельных космических сил, как США, Франция не говорит, но при этом настаивает, что милитаризация космоса уже вовсю идёт.
«Табу нарушены», пишет Le Figaro: впервые речь зашла о войне в космическом пространстве, где возникают угрозы, на которые приходится отвечать на самом высоком уровне. Министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что Франция около года назад засекла российский спутник, который слишком близко подошёл к французскому.
Выступая в подразделении Национального центра космических исследований в Тулузе, Парли поставила космос в число «абсолютных приоритетов» для безопасности государства. Своё заявление она проиллюстрировала историей о «маленькой звёздной войне», о которой слышали специалисты, но официально прежде не подтверждали. Так, по её словам, год назад к французскому военному спутнику Athena-Fidus приблизился российский спутник, чтобы собрать информацию. Для наземных сил этот инцидент мог иметь тяжёлые последствия. Таким образом, получается, что слежка за спутниками, перехват данных, отказ в работе, «ослепление» спутников, сбивание их с орбиты или уничтожение — все эти угрозы приобрели актуальность.
Между тем, сами спутники присутствуют во всех сферах человеческой жизни, как гражданской, так и военной. Сложно представить, что произойдёт, если взломать системы, которые отвечают, например, за запуск ракет или за ядерное оружие. Поэтому, по словам Парли, «война против спутников — это уже реальность». Она настаивает, что Франция должна «провести настоящие космические операции, чтобы защитить свои инструменты и предотвратить всякую агрессию».
Однако в целом милитаризация космоса — тема не новая, отмечает автор статьи. Прежде о подобных угрозах говорил президент страны Эммануэль Макрон во время своего выступления перед вооружёнными силами. После того выступления в этой сфере стали проводить проверку. По словам источника издания, Макрон принимает эту проблему глубоко к сердцу и планирует выступить с большим докладом на эту тему к концу года, когда будут известны результаты проверки.
Франция выделяет на космическую сферу по €2 млрд в год. В то же время в США эта сумма достигает €50 млрд. Госпожа Парли объявила о том, что к 2023 году запланировано обновление всех французских коммуникационных спутников. Насчёт того, пойдёт ли Франция до создания собственных космических сил, как то планирует Дональд Трамп, Парли не уточнила, но высказалась в поддержку американской инициативы, которая, по её словам, «даёт крайне мощный сигнал», пишет Le Figaro.
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