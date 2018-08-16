Iltalehti: «старый друг» Путина из Финляндии не говорит с ним о бизнесе и политике

00:33
«Атлетико» завоевал Суперкубок УЕФА, обыграв «Реал» в дополнительное время
Мадридский «Атлетико» стал обладателем Суперкубка УЕФА после победы над «Реалом» в дополнительное время со счётом 4:2.
00:28
Экипаж российского судна «Механик Погодин» опасается возможного силового захвата в порту Украины
Члены экипажа российского судна «Механик Погодин» опасаются того, что украинские власти могут предпринять попытку силового захвата танкера.
00:08
Экс-чемпион UFC рассказал о желании провести поединок с Фёдором Емельяненко
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжёлом весе Лиото Мачида заявил о своём желании провести поединок с россиянином Фёдором Емельяненко.
00:04
В Госдуме оценили идею Киева попросить НАТО конвоировать суда в Азовском море
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал ФАН идею Украины обратиться в НАТО с просьбой сопровождать суда в Азовском море.
23:59
Пенс призвал Турцию «не испытывать терпение Трампа»
Вице-президент США Майк Пенс отметил, что Турции лучше не испытывать терпение американского лидера Дональда Трампа в вопросе освобождения пастора Эндрю Брансона.
23:46
СМИ: Вернблум прилетел в Грецию, чтобы подписать контракт с ПАОК
Бывший футболист московского ЦСКА Понтус Вернблум прилетел в Салоники для подписания контракта с местным клубом ПАОК.
23:46
Госдеп вновь заявил о незаменимости женевского процесса по Сирии
США считают, что альтернатив женевскому процессу по нахождению политического разрешения кризиса в Сирии не существует. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт.
23:32
Российский хоккеист Кузнецов поел пельменей из Кубка Стэнли в Челябинске
Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поел пельменей из Кубка Стэнли в Челябинске.
23:30
Более 100 тонн мёртвых обитателей океана обнаружено на побережье Флориды за месяц
За последний месяц на берег американского штата Флорида было выброшено более 100 тонн мёртвых обителей океана в связи с «красным приливом» — цветением воды у побережья, которое окрашивает её в красный цвет и создаёт опасные условия для жизни местных видов рыб, дельфинов и черепах.
23:20
Объявлена программа Международного рыбопромышленного форума в Петербурге
Стала известна программа Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге.
23:18
СМИ: Вратарь «Арсенала» перейдёт в «Наполи»
Вратарь сборной Колумбии по футболу Давид Оспина перейдёт из лондонского «Арсенала» в «Наполи» на правах аренды с правом выкупа.
23:16
Дом Пикуля в Северодвинске признали объектом культурного наследия
Дом писателя Валентина Пикуля в Северодвинске признали объектом культурного наследия регионального значения, сообщает издание «Невские новости».
23:16
Главный санитарный врач назвала жару одной из главных проблем Роспотребнадзора в этом году
Главный санитарный врач Анна Попова назвала аномальную жару одной из главных проблем Роспотребнадзора в этом году, сообщает «Российская газета».
23:15
В Москве 15 августа выпала пятая часть месячной нормы осадков
Во время ливня, прошедшего в Москве вечером в среду, 15 августа, выпала пятая часть месячной нормы осадков. Об этом заявила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
23:14
Около трёх тысяч школ завысили результаты Всероссийских проверочных работ в 2018 году
Рособрнадзор заявил, что около трёх тысяч школ завысили результаты Всероссийских проверочных работ (ВПР) в 2018 году. Об этом сообщает телеканал «360».
23:13
Экс-депутат Рады оценил заявление Тимошенко о неизбежности падения гривны
Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко оценил в беседе с ФАН заявление лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о неизбежности падения гривны.
23:12
В Калининграде с начала года построили почти 3,8 тысячи квартир
В Калининграде построили и ввели в строй почти 3,8 тыс. квартир в 111 домах в январе—июле 2018 года, сообщает «Янтарный край».
23:03
Футболист «Атлетико» Коста стал автором самого быстрого гола в истории Суперкубка УЕФА
Нападающий футбольного клуба «Атлетико» Диего Коста забил самый быстрый мяч в истории Суперкубка УЕФА.
23:00
Посольство России раскритиковало британские СМИ за спекуляции вокруг Арктики
Британские СМИ продвигают идею милитаризации Арктики, что идёт вразрез с международными нормами. Об этом заявили в пресс-службе посольства России в Великобритании.
22:47
СМИ: Шумахер переедет в дом, где раньше жил президент «Реала»
Немец Михаэль Шумахер, семикратный чемпион «Формулы-1», переедет с семьёй в испанскую Мальорку.
22:42
СМИ: Сенатор Пол намерен проинформировать Трампа о своём визите в Москву
Член сената конгресса США Рэнд Пол намерен проинформировать американского президента Дональда Трампа о своём визите в Россию, где он встретился с депутатами Государственной думы.
22:29
Черышев: чемпионат мира придал мне большую уверенность и силу
Футболист сборной России Денис Черышев прокомментировал свой переход из «Вильяррела» в «Валенсию» на правах аренды.
22:20
СК начал проверку после сообщений о гибели горняка на шахте в Краснотурьинске
Следственный комитет начал проверку после сообщений о гибели рабочего в результате обрушения на шахте «Северопесчанская» в Краснотурьинске.
22:07
В Сирии рассказали, что Пальмира будет готова принять туристов летом 2019 года
Сирийская Пальмира будет готова принять туристов летом 2019 года. Об этом заявил губернатор провинции Хомс Таляль Барази.
21:52
Макарова обыграла Корне и вышла в третий круг турнира WTA в Цинциннати
Россиянка Екатерина Макарова одержала победу над Ализе Корне из Франции в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Цинциннати.
21:45
Трамп отозвал допуск к секретной информации у экс-главы ЦРУ Джона Бреннана
Американский президент Дональд Трамп принял решение отозвать допуск к секретной информации у экс-директора ЦРУ Джона Бреннана.
21:40
СМИ: Лаксальт, которым интересовался «Зенит», перейдёт в «Милан»
Уругвайский полузащитник «Дженоа» Диего Лаксальт в ближайшее время пройдёт медосмотр для «Милана».
21:34
Источник: один горняк погиб в результате обрушения на шахте в Свердловской области
Один человек скончался в результате обрушения на шахте в Свердловской области, ещё один получил травмы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
21:25
Экс-чемпиона мира по боксу арестовали за домашнее насилие
Американец Антонио Тарвер, бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе, был арестован за домашнее насилие во Флориде.
21:17
В Сирии заявили о готовности к реставрации сирийского Хомса
Реставрация исторического центра сирийского города Хомс, который был разрушен боевиками, начнётся в этом году. Об этом рассказал губернатор провинции Хомс Таляль Барази.
21:01
Источник сообщил об обрушении на шахте в Свердловской области
Обрушение произошло на шахте в Свердловской области, в результате под завалами оказались два человека.
21:00
Семак: «Зениту» нужна Лига Европы, будем работать для победы над минским «Динамо»
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился своими ожиданиями от предстоящего матча в Лиге Европы с минским «Динамо».
20:54
В Китае представили аппарат для изучения обратной стороны Луны
В Китае представили аппарат, предназначенный для изучения обратной стороны Луны. Предполагается, что луноход будет доставлен на спутник Земли в 2018 году с помощью космического аппарата «Чанъэ-4».
20:39
МВД: около 200 человек принимают участие в несогласованной акции в Москве
Около 200 человек участвуют в несогласованной акции на территории Москвы, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел России по столице.
20:39
ЦСКА объявил об аренде футболиста «Эвертона» Влашича
Московский футбольный клуб ЦСКА арендовал хорватского полузащитника английского «Эвертона» Николу Влашича.
20:30
УЕФА не стал открывать дело против футболиста ПАОК, показавшего щитки с флагом Украины после игры со «Спартаком»
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не стал открывать дисциплинарное дело против украинского защитника ПАОК Евгения Хачериди, который продемонстрировал щитки с флагом Украины после матча третьего квалификационного раунда Лиги против «Спартака».
20:27
В работе сервиса «Сбербанк Онлайн» произошёл сбой
Сбой произошёл в работе сервиса «Сбербанк Онлайн», в настоящее время сотрудники компании работают над устранением проблемы.
20:26
СМИ рассказали подробности о свадьбе Поклонской
Появились подробности о свадьбе депутата Госдумы Натальи Поклонской и руководителя аппарата уполномоченного по правам человека России Ивана Соловьёва.
20:15
ЦБ выпустил ещё одну памятную монету к юбилею Высоцкого
К 80-летию со дня рождения актёра и исполнителя песен Владимира Высоцкого Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом два рубля.
20:00
Футболист «Челси» завершил карьеру в сборной Нигерии в 27 лет
Полузащитник сборной Нигерии по футболу и лондонского «Челси» Виктор Мозес объявил о завершении международной карьеры в возрасте 27 лет.
19:59
В Минобороны России опровергли заявление ВВС Британии о «сопровождении Су-24»
Минобороны России опровергло сообщение ВВС Великобритании о «сопровождении» шести российских бомбардировщиков Су-24 над Чёрным морем.
19:54
Фигурист Климов получил диплом магистра МГУ
Олимпийский чемпион Сочи-2014 Фёдор Климов завершил магистратуру факультета Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере МГУ им. М.В. Ломоносова.
19:52
В Воронежской области возбуждено дело по факту ДТП с участием автобуса
По факту ДТП с участием автобуса, следующего по маршруту Москва — Керчь, в результате которого один человек погиб и шестеро пострадали, возбуждено уголовное дело.
19:46
В УЕФА открыли дело в отношении футболиста «Спартака» Луиса Адриано
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело против форварда «Спартака» Луиса Адриано за неспортивное поведение в матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против ПАОК.
19:46
Замглавы Минобороны России обсудил с послом ЕС взаимодействие в военной сфере
Замглавы Минобороны России Александр Фомин обсудил с главой представительства Европейского союза в Москве Маркусом Эдерером вопросы безопасности и взаимодействия в военной сфере.
19:38
В Петербурге завели уголовное дело после обрушения строительных лесов
В Санкт-Петербурге завели уголовное дело после обрушения строительных лесов, сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное управление СК России.
19:33
Британские истребители сопровождали российские Су-24 над Чёрным морем
В ВВС Великобритании сообщили о сопровождении российских Су-24 над акваторией Чёрного моря.
19:20
Боец MMA Харитонов: надеюсь, Волков победит Льюиса и получит право сразиться за звание чемпиона UFC
Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов поделился своими ожиданиями от поединка в тяжёлом весе между россиянином Александром Волковым и американцем Дерриком Льюисом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе.
19:19
В Италии ввели режим чрезвычайного положения в связи с обрушением моста в Генуе
Италия ввела режим чрезвычайного положения сроком на год в связи с обрушением моста в Генуе. Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
19:14
Эксперт прокомментировал ответные меры Турции на пошлины США
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ответные меры Турции на пошлины США.