Iltalehti: «старый друг» Путина из Финляндии не говорит с ним о бизнесе и политике

В Финляндии живёт ещё человек, который наряду с президентом Саули Ниинистё тоже обладает привилегией напрямую позвонить и пообщаться при необходимости с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает Iltalehti. Это экс-мэр города Турку Юхани Леппя, который поддерживает контакты с Путиным ещё с 1990-х годов. Но про политику они обычно не говорят, поясняется в статье.

Президент Финляндии Саули Ниинистё, как выяснилось, не единственный финн, кто может в случае необходимости напрямую связаться с президентом России Владимиром Путиным. Ещё одним давним другом и «доверенным лицом» российского лидера в Финляндии считается бывший мэр города Турку Юхани Леппя. Подробности его дружбы с Путиным освещаются в книге Ристо Уймонена «Саули Ниинистё — президент республики», пишет Iltalehti.

Они познакомились ещё в 1990-х годах, когда в задачи Путина входило поддержание контактов Ленинграда с Турку, поясняется в статье. В то время Леппя занимал пост мэра Турку, а Путин периодически приезжал в финский город, чтобы наладить дружеские связи и развивать сотрудничество.

В настоящее время Леппя занимает пост председателя Петербургского фонда, который оказывает поддержку «Дому Финляндии» в Санкт-Петербурге. Как рассказал сам бывший мэр Турку, у Путина «есть одна типичная русская черта: если с ним подружишься, то это навсегда».

Их дружба длится уже больше двух десятилетий, и тот факт, что Путин занимает пост президента, ничуть этому не мешает, говорится в статье. Например, когда летом прошлого года президенты Финляндии и России встречались в Савонлинне, то Леппя получил приглашения от обеих сторон сразу, сообщает Iltalehti.

Экс-мэр Турку является единственным финном, помимо президента Ниинистё, который имеет возможность напрямую связаться с президентом России, «если вдруг понадобится помощь», рассказывается в книге Ристо Уймонена. «Однако мы не говорим с Путиным о бизнесе или политике», — признался Леппя.