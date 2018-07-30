Telepolis уличил немецкий Совет по делам прессы в двойных стандартах

В деле защиты норм журналистики немецкий Совет по делам прессы придерживается двойных стандартов, пишет Telepolis. Когда «пропаганда войны» исходит из «правильного» источника, комиссия закрывает на это глаза, как в случае с Der Spiegel и их материалом про «причастность» России к делу Скрипаля. В других же ситуациях она реагирует на нарушения, отмечает автор статьи Пауль Шрайер.

Немецкий Совет по делам прессы, которым руководят ведущие союзы журналистов и издатели Германии, придерживается двойных стандартов в своей работе по отслеживанию нарушений «Кодекса прессы», пишет Telepolis. Автор статьи Пауль Шрайер рассказал о том, как отправил в эту организацию жалобу на Der Spiegel. Он обратил внимание комиссии на заголовок издания к статье об отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери: «Смертельные приветы из Москвы — химатака и новая холодная война». Шрайера возмутило, что автор материала безосновательно приписывает вину за произошедшее России.

Однако Совет по делам прессы не увидел в этом никаких нарушений, продолжает издание. В ответном письме члены комиссии указали на то, что оформление статьи оставляет «достаточно широкое поле для интерпретации» и «не даёт однозначного ответа на вопросы вины». Шрайер же убеждён, что заголовок Der Spiegel напрямую указывает на причастность к химатаке России, а слово «Москва» в нём синонимично «путинскому Кремлю». К тому же автор статьи подчёркивает, что в комиссии, принимавшей решение по его жалобе, находился юрист издательства Gruner + Jahr, крупного акционера Der Spiegel.

Но ещё сильнее Шрайера возмутило решение Совета по делам прессы, принятое по схожей жалобе в адрес Bild. В этой ситуации речь шла о заголовке, в котором вина в отравлении Скрипалей также необоснованно приписывалась России: «Атака нервно-паралитическим газом в Европе — как далеко готов зайти Путин?». Но в этот раз Совет по делам прессы применил другие критерии и действительно обнаружил нарушения журналистских стандартов в такой формулировке. Комиссия осудила, что причастность России к химатаке «утверждается как факт», хотя вопрос вины в деле Скрипаля пока ещё окончательно не разрешён. «То, что официальная позиция немецких властей или других государств говорит обратное, не даёт достаточных оснований для того, чтобы констатировать причастность России как факт», — заявили в организации.

«Очевидно, что Совет по делам прессы заботит не соблюдение «Кодекса прессы», а только репутация определённых СМИ, о защите которых в нём неформально договорились, — делает вывод Шрайер. — Никому не нужна комиссия по вопросам этики с двойными стандартами». По его мнению, организацию нужно реформировать, а все решения комиссии и их обоснование публиковать в открытом доступе.

Также Шрайер советует не принимать в совет людей, аффилированных с владельцами различных медиаконцернов. «Как мы знаем, в современном обществе представители и знакомые обвиняемого, как и их сотрудники, не «составляют» обвинительные приговоры», — напоминает автор. В своём нынешнем виде Совет по делам прессы не имеет никакого отношения к объективному освещению событий и настоящей журналистике, ведь он защищает «пропаганду войны», если та исходит из «правильного» источника, заключает Шрайер.